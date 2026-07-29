29 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

Briga por almoço termina com mulher esfaqueada

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
A Polícia Civil atendeu a grave ocorência.
A Polícia Civil atendeu a grave ocorência.

  Uma discussão dentro de casa terminou em tentativa de feminicídio na tarde desta segunda-feira (27) no bairro Satélite Íris 2, em Campinas, a 68 km de Piracicaba.

A vítima foi esfaqueada pelo próprio companheiro, que se irritou pelo fato da comida não estar pronta.

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Segundo a Polícia Militar, o homem chegou em casa e se irritou porque o almoço ainda não estava pronto. 

Começou a briga. Durante a discussão, ele tomou a faca que a mulher usava na cozinha e desferiu três golpes. 

A vítima foi atingida nos braços e na região da cintura.

Socorro e fuga

Moradores e familiares ouviram os gritos de socorro e chamaram a polícia.

Antes da chegada da PM, o autor fugiu e se escondeu em uma área de mata próxima.

Foi preciso acionar o helicóptero Águia. Cerca de 40 minutos depois, os policiais conseguiram localizar e prender o suspeito.

A mulher foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital da PUC-Campinas. De acordo com a unidade de saúde, ela está estável.

O homem já possui registros anteriores por violência contra a mulher.

Ele foi levado para a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil vai investigar.

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