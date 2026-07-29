Moradores do bairro Garças, nas proximidades do bairro Perdizes, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da Rua Joaquim José da Silva. Segundo eles, a via apresenta problemas na pavimentação e no escoamento da água da chuva, situação que, conforme os relatos, tem causado transtornos para quem mora no local.

De acordo com os moradores, diversos buracos se formaram ao longo da rua, dificultando a circulação de veículos e exigindo que motoristas reduzam a velocidade ou desviem dos trechos danificados. Eles afirmam que a situação tem persistido e que o desgaste da via vem aumentando com o passar do tempo.

Saiba mais: