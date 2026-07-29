Moradores do bairro Garças, nas proximidades do bairro Perdizes, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da Rua Joaquim José da Silva. Segundo eles, a via apresenta problemas na pavimentação e no escoamento da água da chuva, situação que, conforme os relatos, tem causado transtornos para quem mora no local.
De acordo com os moradores, diversos buracos se formaram ao longo da rua, dificultando a circulação de veículos e exigindo que motoristas reduzam a velocidade ou desviem dos trechos danificados. Eles afirmam que a situação tem persistido e que o desgaste da via vem aumentando com o passar do tempo.
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Outro problema apontado pelos moradores ocorre durante os períodos de chuva. Segundo os relatos, grandes volumes de água se acumulam nas calçadas e permanecem por longos períodos, dificultando a passagem de pedestres e favorecendo a infiltração da água nos imóveis localizados ao longo da via.
Os moradores informam que a infiltração tem provocado danos em algumas residências. Entre os problemas relatados estão o surgimento de rachaduras nas construções, infiltrações nas paredes e comprometimento da estrutura das calçadas. Eles também afirmam que os portões das casas apresentam danos em razão do deslocamento do solo e que alguns muros estão cedendo.
Segundo os relatos encaminhados à reportagem, os moradores já registraram solicitações por meio do serviço 156 da Prefeitura de Piracicaba, pedindo uma avaliação da situação e a realização dos reparos necessários. No entanto, afirmam que, até o momento, não receberam retorno sobre os protocolos nem houve intervenção no local.
Os moradores solicitam que a administração municipal realize uma vistoria na Rua Joaquim José da Silva para avaliar as condições da pavimentação, do sistema de drenagem e os impactos causados às residências, além de adotar as medidas necessárias para solucionar os problemas apontados.
O que diz a Prefeitura
A reportagem do Jornal de Piracicaba entrou em contato com a Prefeitura de Piracicaba para solicitar um posicionamento sobre as reclamações apresentadas pelos moradores. Em nota, a Prefeitura disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a demanda já está inserida na programação. A execução está planejada para ocorrer em até 15 dias
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