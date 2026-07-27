A área de turismo de Piracicaba ganhou uma nova oportunidade de aprendizado e desenvolvimento profissional. A Secretaria Municipal de Turismo está com inscrições abertas para cursos gratuitos voltados ao setor, em parceria com o Senac e o Sebrae. Ao todo, são 140 vagas disponíveis, com início das aulas previsto para agosto e uma turma programada para novembro.

Entre as opções oferecidas está o curso Agente de Informações Turísticas, realizado em parceria com o Senac. A capacitação terá 16 horas de aula e contará com duas turmas: uma com início em 3 de agosto, no período noturno, e outra prevista para novembro, no período da manhã. O objetivo é preparar profissionais para orientar visitantes e apresentar os atrativos turísticos do município.