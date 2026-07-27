A área de turismo de Piracicaba ganhou uma nova oportunidade de aprendizado e desenvolvimento profissional. A Secretaria Municipal de Turismo está com inscrições abertas para cursos gratuitos voltados ao setor, em parceria com o Senac e o Sebrae. Ao todo, são 140 vagas disponíveis, com início das aulas previsto para agosto e uma turma programada para novembro.
Entre as opções oferecidas está o curso Agente de Informações Turísticas, realizado em parceria com o Senac. A capacitação terá 16 horas de aula e contará com duas turmas: uma com início em 3 de agosto, no período noturno, e outra prevista para novembro, no período da manhã. O objetivo é preparar profissionais para orientar visitantes e apresentar os atrativos turísticos do município.
Já as capacitações ofertadas junto do Sebrae são: Trilha do Artesanato, com 50 vagas, para início no dia 10/08, e Trilha da Gastronomia, também com 50 vagas, com as aulas começando em 27/08.
Em ambas as trilhas, os atendimentos são personalizados, com encontros agendados durante o semestre, oficinas, palestras, consultorias e orientações para auxiliar empreendedores no desenvolvimento dos negócios.
“Aprimorar e qualificar os serviços turísticos em Piracicaba é uma das premissas da gestão do prefeito Helinho Zanatta, porque o Turismo é uma rede que abrange diversas áreas, como gastronomia, hospedagem, artesanato, entre outros. E ao capacitar os agentes do setor, podemos ter profissionais qualificados para desenvolver melhores experiências turísticas para os visitantes e turistas e, consequentemente, movimentar a economia do município”, falou a titular da Secretaria Municipal de Turismo, Clarissa Quiararia.
Os cursos foram apresentados durante o evento Conexão Turismo, realizado em junho no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central. As vagas que não foram preenchidas naquele momento estão disponíveis agora. Todos os participantes receberão certificado ao final das capacitações.
As inscrições podem ser feitas até 30 de julho pelo WhatsApp da Secretaria Municipal de Turismo, no número (19) 9.9697-5905.
A Secretaria também já planeja novas formações para este ano, com temas voltados a eventos, guiamento turístico e agências de turismo receptivo.