A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a chegada de uma nova frente fria que deverá provocar chuvas fortes e intensas rajadas de vento entre quarta-feira (29) e quinta-feira (30) em todo o território paulista.

A maior atenção está relacionada à intensidade dos ventos. Na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista, as rajadas poderão chegar a valores próximos aos 90km/h. Nas demais regiões do estado, são esperados ventos que podem superar os 70km/h em algumas áreas, especialmente durante a passagem da frente fria e nos locais onde houver formação de tempestades.

Além dos ventos, o avanço do sistema deverá provocar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas por descargas elétricas. No Litoral, aumentam os riscos para ressaca e agitação marítima.