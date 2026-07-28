Uma fila chamou a atenção de quem passou pelo Centro de Piracicaba na manhã desta terça-feira (28) e no início da tarde. A inauguração da loja Favorita, Casa e Moda, localizada na Avenida Armando de Salles Oliveira, reuniu consumidores em busca das ofertas anunciadas pelo estabelecimento, com produtos vendidos pelos valores de R$ 7 e R$ 25.

A movimentação começou nas primeiras horas do dia, com clientes chegando antes da abertura da loja para garantir um lugar na fila. Segundo relatos de pessoas que aguardavam atendimento, alguns consumidores chegaram por volta das 5h da manhã para aproveitar as promoções de inauguração.

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