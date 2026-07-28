O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, nesta terça-feira (28), a distribuição de R$ 13,04 bilhões do lucro obtido pelo fundo em 2025. O benefício será destinado a 138,2 milhões de trabalhadores que possuíam saldo em contas ativas ou inativas do FGTS em 31 de dezembro de 2025.

Os depósitos serão realizados pela Caixa Econômica Federal até 31 de agosto de 2026. Com a distribuição dos resultados, a rentabilidade total das contas do FGTS em 2025 alcançará 6,90%, superando a inflação oficial do período, que foi de 4,26%.

Quem tem direito ao pagamento?

Receberão uma parcela do lucro todos os trabalhadores que possuíam saldo em contas do FGTS, sejam elas ativas ou inativas, em 31 de dezembro de 2025.