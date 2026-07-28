O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, nesta terça-feira (28), a distribuição de R$ 13,04 bilhões do lucro obtido pelo fundo em 2025. O benefício será destinado a 138,2 milhões de trabalhadores que possuíam saldo em contas ativas ou inativas do FGTS em 31 de dezembro de 2025.
Os depósitos serão realizados pela Caixa Econômica Federal até 31 de agosto de 2026. Com a distribuição dos resultados, a rentabilidade total das contas do FGTS em 2025 alcançará 6,90%, superando a inflação oficial do período, que foi de 4,26%.
Quem tem direito ao pagamento?
Receberão uma parcela do lucro todos os trabalhadores que possuíam saldo em contas do FGTS, sejam elas ativas ou inativas, em 31 de dezembro de 2025.
O valor creditado varia conforme o saldo existente na conta naquela data. Quanto maior o saldo, maior será a participação na distribuição dos lucros.
Para calcular o valor aproximado do crédito, basta multiplicar o saldo da conta em 31/12/2025 pelo índice 0,01868341.
Exemplo:
- Saldo de R$ 1.000 → crédito aproximado de R$ 18,68;
- Saldo de R$ 5.000 → crédito aproximado de R$ 93,42;
- Saldo de R$ 10.000 → crédito aproximado de R$ 186,83.
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Como consultar o valor do FGTS
O trabalhador poderá verificar o crédito diretamente pelo aplicativo do FGTS ou pelo site da Caixa Econômica Federal.
Passo a passo
- Abra ou baixe o aplicativo FGTS no celular;
- Caso seja o primeiro acesso, faça o cadastro e crie uma senha;
- Toque em "Entrar no aplicativo";
- Quando aparecer a mensagem para acessar o caixa.gov.br, selecione "Continuar";
- Informe o CPF e clique em "Próximo";
- Digite a senha cadastrada e toque em "Entrar";
- Na tela inicial, selecione a conta da empresa desejada para visualizar o saldo e as movimentações;
- O crédito aparecerá identificado como "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025";
- Caso queira guardar o comprovante, clique em "Gerar extrato PDF";
- Para consultar todas as contas vinculadas, selecione "Ver todas suas contas" e acesse cada vínculo empregatício.
As consultas também poderão ser feitas pelo portal da Caixa Econômica Federal.
Quando o dinheiro poderá ser sacado?
Embora o crédito seja depositado até o fim de agosto, o valor não poderá ser retirado imediatamente, salvo nas situações previstas em lei.
O saque é permitido em casos como:
- demissão sem justa causa;
- aposentadoria;
- compra da casa própria;
- amortização ou quitação de financiamento habitacional;
- doenças graves do trabalhador ou de dependentes;
- término de contrato por prazo determinado;
- rescisão por acordo entre empregado e empregador;
- trabalhadores com 70 anos ou mais;
- saque-aniversário, para quem aderiu à modalidade.
Rentabilidade acima da inflação
Segundo o Conselho Curador, a distribuição elevará a rentabilidade das contas para 6,90% em 2025, garantindo ganho real de 2,53 pontos percentuais acima da inflação medida pelo IPCA.
A medida também atende ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que a remuneração do FGTS não pode ficar abaixo da inflação oficial.
Distribuição mantém sequência dos últimos anos
A aprovação mantém a política de distribuição dos lucros do FGTS adotada nos últimos anos.
Em 2025, foram distribuídos R$ 12,9 bilhões, equivalentes a 95% do lucro obtido em 2024. Já em 2024, o Conselho autorizou o repasse de R$ 15,2 bilhões aos trabalhadores, enquanto, em 2023, parte do lucro recorde de R$ 23,4 bilhões também foi destinada aos cotistas do fundo.