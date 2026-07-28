28 de julho de 2026
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PATRIMÔNIO

Novo telhado reforça cuidado com antigo Matadouro Municipal

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Obra recuperou o telhado do antigo Matadouro Municipal, construído em 1913 e hoje sede da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos
Obra recuperou o telhado do antigo Matadouro Municipal, construído em 1913 e hoje sede da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos

O antigo Matadouro Municipal de Piracicaba ganhou uma nova cobertura e passou por uma importante etapa de preservação. O prédio histórico, construído há mais de um século, teve o telhado totalmente recuperado, garantindo mais segurança, conservação e melhores condições de uso do espaço.

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A reforma incluiu a retirada da cobertura antiga e a substituição completa da estrutura, com novos caibros, ripas e telhas. Também foi instalada uma manta térmica de proteção, além da revisão dos sistemas de calhas, rufos e condutores de águas pluviais, evitando infiltrações e ampliando a vida útil da edificação.

Por ser um imóvel tombado pelo patrimônio histórico municipal, a intervenção seguiu um projeto aprovado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac). O acompanhamento do órgão garantiu que as características arquitetônicas originais fossem preservadas durante a execução dos serviços.

Além de recuperar a estrutura do prédio, a nova cobertura reduz a necessidade de manutenções futuras e contribui para a conservação de um espaço que faz parte da memória da cidade.

Um prédio que atravessou gerações

Inaugurado em 29 de novembro de 1913, o Matadouro Municipal foi construído para atender ao crescimento de Piracicaba e substituir instalações que já não acompanhavam a expansão do município. Localizado às margens do Córrego Guamium, o imóvel foi projetado para oferecer melhores condições sanitárias no funcionamento do abate de animais.

O prédio permaneceu em atividade até 1973. Depois disso, recebeu diferentes usos, incluindo um entreposto de abastecimento de gêneros alimentícios e espaços de apoio para secretarias municipais.

Entre 2003 e 2004, passou por uma restauração que recuperou elementos arquitetônicos originais para receber a antiga Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba (Emdhap). Atualmente, o local abriga a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e continua sendo um dos símbolos do patrimônio histórico da cidade.

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