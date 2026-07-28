O antigo Matadouro Municipal de Piracicaba ganhou uma nova cobertura e passou por uma importante etapa de preservação. O prédio histórico, construído há mais de um século, teve o telhado totalmente recuperado, garantindo mais segurança, conservação e melhores condições de uso do espaço.

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A reforma incluiu a retirada da cobertura antiga e a substituição completa da estrutura, com novos caibros, ripas e telhas. Também foi instalada uma manta térmica de proteção, além da revisão dos sistemas de calhas, rufos e condutores de águas pluviais, evitando infiltrações e ampliando a vida útil da edificação.