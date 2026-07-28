A premiação foi concedida por meio do Prêmio Professor Octávio Domingues durante a 59ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, realizada entre os dias 27 e 31 de julho, na Universidade Federal de Lavras (UFLA), em Minas Gerais. Orientada pelo professor Iran José Oliveira da Silva, do Departamento de Zootecnia da Esalq, a pesquisa também rendeu ao autor o Prêmio de Excelência Discente em Pós-Graduação da entidade.

Uma pesquisa desenvolvida na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba, conquistou o principal prêmio de tese de doutorado da Sociedade Brasileira de Zootecnia (SBZ). O trabalho, defendido pelo pesquisador Robson Mateus Freitas Silveira, foi eleito a melhor tese de doutorado do Brasil em Zootecnia de 2025 por apresentar soluções voltadas à adaptação da produção animal às mudanças climáticas.

O estudo, intitulado "Intelligent methodologies for sustainable animal production under climate change: strategies aligned with the UN's 2030 Agenda", desenvolveu metodologias baseadas em inteligência artificial e ciência de dados para entender como os animais de produção respondem ao aumento das temperaturas e aos efeitos das mudanças climáticas.

Entre os principais resultados está a criação do conceito de "animal sustentável", que reúne características como adaptação ao ambiente, eficiência alimentar, produtividade e saúde animal. A pesquisa também identificou biomarcadores relacionados à tolerância ao calor e desenvolveu modelos capazes de projetar os impactos do aquecimento global sobre diferentes espécies nas próximas décadas.

Segundo os pesquisadores, essas ferramentas podem auxiliar programas de melhoramento genético, estratégias de manejo e a formulação de políticas públicas, permitindo identificar animais mais resistentes às condições climáticas e contribuindo para uma produção mais eficiente e sustentável. O trabalho foi desenvolvido no Núcleo de Pesquisa em Ambiência (Nupea) da Esalq, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), reunindo especialistas de diferentes áreas do conhecimento.