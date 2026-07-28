Após a publicação da reportagem sobre o atendimento prestado ao paciente Daniel Bueno de Campos, o Jornal de Piracicaba aprofundou a apuração do caso junto aos sistemas oficiais de saúde e à Secretaria Municipal de Saúde.
As informações obtidas pela reportagem indicam que o paciente permanece em acompanhamento especializado no Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), unidade de referência responsável pelo tratamento oncológico de cabeça e pescoço e também pelo seguimento pós-operatório. O atendimento ocorre por meio de consultas e procedimentos previamente definidos pela equipe médica responsável pelo caso.
A nova apuração também aponta que, sempre que Daniel procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Cristina, ele foi acolhido, passou por avaliação médica e recebeu assistência compatível com o quadro clínico apresentado. De acordo com informações obtidas pelo JP, não há indicação de recusa ou negativa de atendimento em nenhuma das passagens pela unidade.
Fluxo segue protocolo do SUS
Segundo o levantamento realizado pela reportagem, o atendimento prestado pela UPA está em conformidade com o fluxo assistencial previsto pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As unidades de pronto atendimento são destinadas ao acolhimento de casos de urgência e emergência, realizando avaliação médica, estabilização clínica e tratamento das intercorrências agudas.
Já o acompanhamento de pacientes oncológicos e o seguimento após procedimentos cirúrgicos especializados permanecem sob responsabilidade do hospital de referência onde o tratamento foi iniciado, neste caso, o Conjunto Hospitalar de Sorocaba.
Isso, no entanto, não impede que o paciente procure a UPA sempre que apresentar uma situação de urgência. Nessas circunstâncias, o atendimento é realizado normalmente e, quando necessário, o paciente é orientado ou encaminhado para a continuidade do tratamento especializado.
Sem pendências na regulação
Outra informação verificada pelo Jornal de Piracicaba é que não há solicitações de internação ou transferência em aberto para o paciente nos sistemas oficiais de regulação do SUS. Também consta retorno ambulatorial já agendado junto ao serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, responsável pela continuidade do tratamento.
Com base nas apurações e nos esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, a reportagem não identificou elementos que indiquem negligência ou falha administrativa no atendimento realizado pela equipe da UPA Vila Cristina.
A apuração aponta que o paciente recebeu assistência sempre que buscou a unidade, enquanto a continuidade do tratamento especializado permanece sob responsabilidade do hospital de referência onde foi realizada a cirurgia.