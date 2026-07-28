Após a publicação da reportagem sobre o atendimento prestado ao paciente Daniel Bueno de Campos, o Jornal de Piracicaba aprofundou a apuração do caso junto aos sistemas oficiais de saúde e à Secretaria Municipal de Saúde.

As informações obtidas pela reportagem indicam que o paciente permanece em acompanhamento especializado no Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), unidade de referência responsável pelo tratamento oncológico de cabeça e pescoço e também pelo seguimento pós-operatório. O atendimento ocorre por meio de consultas e procedimentos previamente definidos pela equipe médica responsável pelo caso.

A nova apuração também aponta que, sempre que Daniel procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Cristina, ele foi acolhido, passou por avaliação médica e recebeu assistência compatível com o quadro clínico apresentado. De acordo com informações obtidas pelo JP, não há indicação de recusa ou negativa de atendimento em nenhuma das passagens pela unidade.

Fluxo segue protocolo do SUS