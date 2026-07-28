A relação entre Brasil e Estados Unidos ganhou mais um capítulo de tensão nesta terça-feira (28). O governo de Donald Trump decidiu prorrogar por mais um ano a ordem executiva que declara emergência nacional em relação ao Brasil, mantendo em vigor um conjunto de sanções e voltando a endurecer o discurso contra autoridades brasileiras.
Embora a decisão reacenda a pressão diplomática, ela não traz de volta a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada em 2025. A cobrança foi derrubada pela Suprema Corte dos Estados Unidos e deixou de produzir efeitos. Ainda assim, outras medidas previstas na ordem executiva seguem válidas, incluindo sanções financeiras e possíveis restrições contra autoridades e interesses ligados ao Brasil.
Ao renovar a medida, a Casa Branca reafirma que continua enxergando ações do governo brasileiro como uma ameaça aos interesses americanos, ampliando um impasse que já dura mais de um ano e mantém as relações entre os dois países em um dos momentos mais delicados dos últimos tempos.
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Pressão política continua
O comunicado divulgado pelo governo americano repete uma série de críticas direcionadas ao Brasil. Entre elas, estão acusações de que decisões adotadas por autoridades brasileiras afetariam a liberdade de expressão de cidadãos dos Estados Unidos, comprometeriam direitos humanos e poderiam gerar impactos sobre empresas americanas.
O texto também faz referências ao cenário político brasileiro ao citar a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Além disso, volta a direcionar críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), mencionando ações relacionadas à remoção de conteúdos na internet e à responsabilização de pessoas investigadas por manifestações consideradas ilegais pelas autoridades brasileiras.
Apesar do tom contundente, o comunicado não anuncia novas tarifas comerciais nem amplia as restrições econômicas já existentes. O principal efeito da decisão é manter em vigor a base jurídica que permite ao governo americano continuar aplicando medidas previstas na ordem executiva assinada em julho de 2025.
O que muda na prática
Especialistas em comércio internacional avaliam que a renovação tem um peso político maior do que econômico. Isso ocorre porque a principal sanção comercial — a tarifa adicional de 50% sobre produtos brasileiros — foi invalidada pela Suprema Corte americana e não voltou a vigorar com a decisão anunciada nesta terça-feira.
As tarifas atualmente aplicadas ao Brasil decorrem de outro procedimento conduzido pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), baseado na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Esse mecanismo é independente da ordem executiva agora renovada e segue regras próprias para eventuais medidas comerciais.
Nos Estados Unidos, ordens executivas podem ser editadas pelo presidente sem necessidade de aprovação prévia do Congresso, desde que respeitem os limites da legislação americana. Com a renovação publicada pela Casa Branca, a emergência nacional relacionada ao Brasil permanece válida por mais um ano e mantém aberta a possibilidade de continuidade das sanções não tarifárias enquanto persistirem as justificativas apresentadas pelo governo Trump.