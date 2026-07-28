A relação entre Brasil e Estados Unidos ganhou mais um capítulo de tensão nesta terça-feira (28). O governo de Donald Trump decidiu prorrogar por mais um ano a ordem executiva que declara emergência nacional em relação ao Brasil, mantendo em vigor um conjunto de sanções e voltando a endurecer o discurso contra autoridades brasileiras.

Embora a decisão reacenda a pressão diplomática, ela não traz de volta a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada em 2025. A cobrança foi derrubada pela Suprema Corte dos Estados Unidos e deixou de produzir efeitos. Ainda assim, outras medidas previstas na ordem executiva seguem válidas, incluindo sanções financeiras e possíveis restrições contra autoridades e interesses ligados ao Brasil.

Ao renovar a medida, a Casa Branca reafirma que continua enxergando ações do governo brasileiro como uma ameaça aos interesses americanos, ampliando um impasse que já dura mais de um ano e mantém as relações entre os dois países em um dos momentos mais delicados dos últimos tempos.