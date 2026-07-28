A Polícia Civil prendeu um homem e apreendeu dois adolescentes durante uma operação contra o tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira, 27, no Jardim Camargo, em Piracicaba.
A ação foi realizada pela UPJA de Piracicaba, com apoio da Guarda Municipal.
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De acordo com a polícia, os investigadores receberam denúncias reiteradas sobre venda de drogas em um escadão próximo à Rua Avelina Ferreira da Cunha.
Após monitoramento do local, os policiais identificaram três suspeitos com as mesmas características repassadas nas denúncias.
Na abordagem, os agentes fizeram buscas nas imediações. Em um terreno baldio em frente ao escadão, encontraram uma sacola plástica escondida sob uma telha de zinco.
Dentro da sacola havia 139 porções de substância aparentando ser cocaína e 78 pedras de crack. Toda a droga já estava embalada e pronta para venda.
Também foram apreendidos celulares e R$ 179,50 em dinheiro.
Preso e apreendidos
Um homem de 20 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Os dois adolescentes foram conduzidos para a delegacia. Um deles foi liberado com compromisso de apresentação ao Ministério Público. Para o outro foi lavrado auto de apreensão e feita representação pela internação.
As drogas foram enviadas para perícia. O inquérito foi instaurado para seguir com as investigações.
A operação foi coordenada pelo delegado Dr. André de França Oliveira.