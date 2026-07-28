A ação foi realizada pela UPJA de Piracicaba, com apoio da Guarda Municipal.

A Polícia Civil prendeu um homem e apreendeu dois adolescentes durante uma operação contra o tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira, 27, no Jardim Camargo, em Piracicaba.

De acordo com a polícia, os investigadores receberam denúncias reiteradas sobre venda de drogas em um escadão próximo à Rua Avelina Ferreira da Cunha.

Após monitoramento do local, os policiais identificaram três suspeitos com as mesmas características repassadas nas denúncias.

Na abordagem, os agentes fizeram buscas nas imediações. Em um terreno baldio em frente ao escadão, encontraram uma sacola plástica escondida sob uma telha de zinco.