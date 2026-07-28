O corpo de uma pessoa foi encontrado na tarde desta segunda-feira (27), às margens da Rodovia Dom Pedro I, em Campinas, a 68 km de Piracicaba.

De acordo com a concessionária Rota das Bandeiras, funcionários faziam serviço de poda de grama na lateral da rodovia quando viram a vítima dentro de uma canaleta de escoamento de água.

Ao se aproximarem, constataram que a pessoa já estava morta.

Ainda segundo a concessionária, o corpo estava em estado cadavérico e não apresentava sinais aparentes de atropelamento ou agressão.