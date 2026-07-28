28 de julho de 2026
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Corpo é achado por funcionários durante poda de grama em rodovia

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Artesp
O corpo foi encontrado no km 133 da rodovia.
O corpo foi encontrado no km 133 da rodovia.

  O corpo de uma pessoa foi encontrado na tarde desta segunda-feira (27), às margens da Rodovia Dom Pedro I, em Campinas, a 68 km de Piracicaba.

A descoberta aconteceu no km 133 da pista norte.

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De acordo com a concessionária Rota das Bandeiras, funcionários faziam serviço de poda de grama na lateral da rodovia quando viram a vítima dentro de uma canaleta de escoamento de água.

Ao se aproximarem, constataram que a pessoa já estava morta.

Ainda segundo a concessionária, o corpo estava em estado cadavérico e não apresentava sinais aparentes de atropelamento ou agressão.

Por causa disso, as circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil.

A identidade da vítima não foi divulgada.

O caso foi registrado como de "alta criticidade" por envolver morte. A rodovia não teve faixas interditadas e não houve congestionamento.

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