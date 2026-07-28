Uma operação da Polícia Militar realizada na madrugada de domingo (27) resultou na apreensão de mais de 1,4 mil porções de entorpecentes e na prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Comunidade Pantanal, em Piracicaba.

De acordo com a PM, as equipes receberam informações de que um barraco estaria sendo utilizado para o armazenamento, preparo e fracionamento de drogas destinadas ao abastecimento do tráfico na região. Diante da denúncia, os policiais realizaram incursão no imóvel.

No local, os militares flagraram um homem realizando o fracionamento dos entorpecentes. Durante as buscas, foram localizadas uma mochila e uma sacola contendo grande quantidade de drogas, além de materiais utilizados para embalar e preparar as substâncias para comercialização.