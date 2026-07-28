Uma operação da Polícia Militar realizada na madrugada de domingo (27) resultou na apreensão de mais de 1,4 mil porções de entorpecentes e na prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Comunidade Pantanal, em Piracicaba.
De acordo com a PM, as equipes receberam informações de que um barraco estaria sendo utilizado para o armazenamento, preparo e fracionamento de drogas destinadas ao abastecimento do tráfico na região. Diante da denúncia, os policiais realizaram incursão no imóvel.
No local, os militares flagraram um homem realizando o fracionamento dos entorpecentes. Durante as buscas, foram localizadas uma mochila e uma sacola contendo grande quantidade de drogas, além de materiais utilizados para embalar e preparar as substâncias para comercialização.
Ao todo, foram apreendidas 792 porções de maconha, 423 porções de crack, 189 porções de ice, 17 porções de cocaína, quatro porções brutas de maconha, três pacotes de embalagens tipo zip-lock, três rolos de lacre, uma balança de precisão, uma faca e um aparelho celular.
O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, juntamente com todo o material apreendido, e permaneceu à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada e será investigada pela Polícia Civil.