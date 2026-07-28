A Prefeitura de Piracicaba retomou o direito sobre o prédio do Clube de Regatas Palmeiras, o tradicional Palmeirão, após uma decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública que anulou a venda do imóvel realizada em 2021 para a empresa BHG Empreendimentos Ltda.

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A sentença, publicada em 8 de julho pelo juiz de direito Wander Pereira Rossette Júnior, considerou procedente a ação movida pelo município e declarou a nulidade da escritura pública de compra e venda firmada entre o Clube de Regatas Palmeiras de Piracicaba e a empresa.