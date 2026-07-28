O aniversário de 259 anos de Piracicaba, celebrado em 1º de agosto, será marcado por uma programação voltada à valorização da memória da cidade. Na mesma data, o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) comemora seus 59 anos de fundação com uma Sessão Magna aberta ao público, que contará com homenagens a personalidades, posse de novos integrantes e uma palestra sobre o uso da Inteligência Artificial na preservação do patrimônio histórico. O evento acontece às 19h30, no Auditório Antonio Perecin, da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi), com entrada gratuita.
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Um dos destaques da cerimônia será a entrega da Medalha de Mérito Prudente de Morais, maior honraria concedida pelo IHGP a pessoas que contribuem para divulgar e valorizar o nome de Piracicaba. Neste ano, receberão a homenagem o jornalista, historiador e ex-presidente do Instituto Édson Rontani Jr., o monsenhor Jamil Nassif Abib, reconhecido pelo trabalho de preservação da história local e nacional, e o arquiteto e urbanista João Chaddad. A solenidade também marcará a posse de 5 novos membros: Marilena Rosalen, Mariana Siqueira Germano Perecin, Rodolfo Capler, Sabrina Scarpare e Fábio San Juan, profissionais de diferentes áreas ligados à educação, comunicação, arquitetura e pesquisa.
A programação inclui ainda a palestra "A Inteligência Artificial na Preservação da História", ministrada pela jornalista Sabrina Scarpare, que abordará como as novas tecnologias podem auxiliar na documentação, conservação e difusão do patrimônio histórico. O tema ganha cada vez mais espaço entre instituições culturais e pesquisadores diante das possibilidades oferecidas pela IA para digitalização de acervos, organização de arquivos e ampliação do acesso à memória. Após a cerimônia, haverá um coquetel de confraternização entre associados, convidados e autoridades.
Serviço
Sessão Magna de Aniversário do IHGP
Data: 1º de agosto (sábado)
Horário: 19h30
Local: Auditório Antonio Perecin – Acipi (Rua do Rosário, 700, Centro)
Entrada: Gratuita.