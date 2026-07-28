Uma ocorrência inusitada mobilizou a Guarda Civil Municipal (GCM) de Águas de São Pedro, na Região de Piracicaba, na manhã desta terça-feira (28). Um cachorro foi encontrado sobre o telhado de um imóvel comercial, na região central da cidade, após subir ao local por razões ainda desconhecidas. Preocupados com o risco de queda, moradores acionaram a corporação, e a cena chamou a atenção de quem passava pela área enquanto a equipe organizava o resgate.
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A operação foi realizada pelos guardas municipais Carlos, César e Silva, com o apoio do subcomandante Lopes. Utilizando técnicas para garantir a segurança do animal, os agentes conseguiram retirá-lo do telhado sem causar ferimentos. Apesar da situação inusitada, toda a ação transcorreu de forma tranquila e evitou que o cachorro sofresse um acidente ou colocasse outras pessoas em risco durante a tentativa de retorno ao solo.
Após o resgate, o cachorro foi devolvido em segurança à tutora, encerrando a ocorrência com um final feliz. O caso reforça a importância de acionar os órgãos responsáveis em situações envolvendo animais em risco, permitindo que o atendimento seja realizado de forma segura tanto para o pet quanto para a população. A ocorrência também chamou a atenção pela mobilização espontânea de moradores, que acompanharam o desfecho positivo da operação.