As hepatites virais continuam sendo um importante desafio para a saúde pública no Brasil e no mundo. Nesta segunda-feira (28), o Dia Mundial de Combate à Hepatite Viral reforça a necessidade de ampliar a informação sobre a doença, incentivar a prevenção e destacar a importância do diagnóstico precoce.

VEJA MAIS :

As hepatites são infecções causadas por diferentes tipos de vírus, classificados principalmente como A, B, C, D e E. Algumas formas apresentam sintomas mais evidentes, enquanto outras podem permanecer silenciosas por anos, permitindo que a doença avance sem que a pessoa perceba.