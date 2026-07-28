O Semae realiza nesta terça-feira, dia 28/07, manutenções e reparos nos seguintes pontos da cidade:

Estrada José Graciano Bianchi, 142

Rua Tupã, 238

Rua Bastos, 334

Rua Professor Carlos Brasiliense Pinto, 364

Rua Pedro e Morais Cavalcanti, 95, 268 e 275

Rua Indiana, 307

Rua Ângelo Carregari, 90

Rua Professor Leontino Ferreira de Albuquerque, 295 e 540

Rua Ari Teles de Oliveira, 25

Rua Dino Bueno, 762 e 797

Rua Delfin Moreira, 243

Rua Olegário Malaguetta, 279

Rua Domingos Soares Barros, 374

Rua Manuel Barros Ferraz, 455

Rua José Galucci Filho, 85

Rua José Riolando Teodoro, 148 e 149

Rua Pompeu Pompermayer, 291 e 538

Rua Louveira, 187

A programação de serviços está sujeita a suspensão ou alterações em caso de chuvas, tempestades e operações emergenciais.

Canais de atendimento à população: