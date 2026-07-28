O Semae realiza nesta terça-feira, dia 28/07, manutenções e reparos nos seguintes pontos da cidade:
- Estrada José Graciano Bianchi, 142
- Rua Tupã, 238
- Rua Bastos, 334
- Rua Professor Carlos Brasiliense Pinto, 364
- Rua Pedro e Morais Cavalcanti, 95, 268 e 275
- Rua Indiana, 307
- Rua Ângelo Carregari, 90
- Rua Professor Leontino Ferreira de Albuquerque, 295 e 540
- Rua Ari Teles de Oliveira, 25
- Rua Dino Bueno, 762 e 797
- Rua Delfin Moreira, 243
- Rua Olegário Malaguetta, 279
- Rua Domingos Soares Barros, 374
- Rua Manuel Barros Ferraz, 455
- Rua José Galucci Filho, 85
- Rua José Riolando Teodoro, 148 e 149
- Rua Pompeu Pompermayer, 291 e 538
- Rua Louveira, 187
A programação de serviços está sujeita a suspensão ou alterações em caso de chuvas, tempestades e operações emergenciais.
Canais de atendimento à população:
- WhatsApp 24h: (19) 3403-9608
- Central 24h: 0800 772 9611
- Disque 115
- AgênciaWeb: agenciaweb.semaepiracicaba.sp.gov.br