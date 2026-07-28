28 de julho de 2026
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MANUTENÇÃO

Semae divulga programação de serviços para esta terça-feira (28)

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Serviços de manutenção e melhorias no sistema de abastecimento fazem parte da programação divulgada pelo Semae.
Serviços de manutenção e melhorias no sistema de abastecimento fazem parte da programação divulgada pelo Semae.

O Semae realiza nesta terça-feira, dia 28/07, manutenções e reparos nos seguintes pontos da cidade:

  • Estrada José Graciano Bianchi, 142
  • Rua Tupã, 238
  • Rua Bastos, 334
  • Rua Professor Carlos Brasiliense Pinto, 364
  • Rua Pedro e Morais Cavalcanti, 95, 268 e 275
  • Rua Indiana, 307
  • Rua Ângelo Carregari, 90
  • Rua Professor Leontino Ferreira de Albuquerque, 295 e 540
  • Rua Ari Teles de Oliveira, 25
  • Rua Dino Bueno, 762 e 797
  • Rua Delfin Moreira, 243
  • Rua Olegário Malaguetta, 279
  • Rua Domingos Soares Barros, 374
  • Rua Manuel Barros Ferraz, 455
  • Rua José Galucci Filho, 85
  • Rua José Riolando Teodoro, 148 e 149
  • Rua Pompeu Pompermayer, 291 e 538
  • Rua Louveira, 187

A programação de serviços está sujeita a suspensão ou alterações em caso de chuvas, tempestades e operações emergenciais.

Canais de atendimento à população:

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