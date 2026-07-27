27 de julho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Abelha na cabine: caminhão capota e fere motorista na SP 147

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O caminhão ficou virado na rodovia.
O caminhão ficou virado na rodovia.

 Um caminhão de lixo capotou no fim da manhã desta segunda-feira (27) na Rodovia Laércio Corte, em Limeira, na região de Piracicaba.

O acidente aconteceu por volta das 11h, no km 121 da SP-147, que liga Piracicaba a Limeira.

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O veículo da coleta de Iracemápolis invadiu o canteiro central e tombou. Ficou com todas as rodas para cima.Por causa do acidente, uma faixa da rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos.

Abelha causou o acidente 

Segundo informações, o motorista perdeu o controle da direção depois que uma abelha entrou na cabine do caminhão. Ele foi socorrido com ferimentos leves e levado para a Santa Casa de Limeira.

Equipes da concessionária já estão no local. Um guincho foi acionado para destombar o cam

inhão.

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