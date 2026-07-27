Um caminhão de lixo capotou no fim da manhã desta segunda-feira (27) na Rodovia Laércio Corte, em Limeira, na região de Piracicaba.
O acidente aconteceu por volta das 11h, no km 121 da SP-147, que liga Piracicaba a Limeira.
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O veículo da coleta de Iracemápolis invadiu o canteiro central e tombou. Ficou com todas as rodas para cima.Por causa do acidente, uma faixa da rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos.
Abelha causou o acidente
Segundo informações, o motorista perdeu o controle da direção depois que uma abelha entrou na cabine do caminhão. Ele foi socorrido com ferimentos leves e levado para a Santa Casa de Limeira.
Equipes da concessionária já estão no local. Um guincho foi acionado para destombar o cam
inhão.