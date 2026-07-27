Quem costuma acompanhar eventos astronômicos terá uma oportunidade especial nesta semana. Entre a madrugada de quinta-feira (30) e sexta-feira (31), duas chuvas de meteoros estarão no auge da atividade e poderão ser observadas em diferentes regiões do Brasil. Apesar da expectativa pelo espetáculo, a iluminação da Lua quase cheia deve reduzir a visibilidade dos meteoros mais discretos.

Mesmo com essa interferência natural, especialistas apontam que ainda será possível acompanhar o fenômeno a olho nu, principalmente em locais afastados das cidades e com pouca poluição luminosa. As melhores condições de observação ocorrem durante a madrugada, quando o céu costuma estar mais escuro.

Quem pretende assistir não precisa de equipamentos como telescópios ou binóculos. O mais importante é escolher um ambiente com pouca iluminação artificial e permitir que os olhos se adaptem à escuridão antes de iniciar a observação.