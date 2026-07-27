Os assinantes do Clube JP terão um benefício exclusivo durante a 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba. Quem faz parte do clube poderá adquirir ingressos do setor pista com 50% de desconto para as noites do evento, que acontece entre os dias 11 e 22 de agosto, na Unileste (Avenida Professor Benedito de Andrade, 200). Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Tycket.

Além da vantagem para o público, a festa deve movimentar diferentes setores da economia local, como hotéis, bares, restaurantes, comércio e serviços. Segundo a organização, cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos serão gerados durante a realização do rodeio.

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