27 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ESTÁ CHEGANDO!

Clube JP garante 50% de desconto na Festa do Peão Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Com shows de Gusttavo Lima, Pedro Sampaio, Bruno & Marrone e outros artistas, a Festa do Peão de Piracicaba acontece entre 11 e 22 de agosto.
Com shows de Gusttavo Lima, Pedro Sampaio, Bruno & Marrone e outros artistas, a Festa do Peão de Piracicaba acontece entre 11 e 22 de agosto.

Os assinantes do Clube JP terão um benefício exclusivo durante a 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba. Quem faz parte do clube poderá adquirir ingressos do setor pista com 50% de desconto para as noites do evento, que acontece entre os dias 11 e 22 de agosto, na Unileste (Avenida Professor Benedito de Andrade, 200). Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Tycket

Além da vantagem para o público, a festa deve movimentar diferentes setores da economia local, como hotéis, bares, restaurantes, comércio e serviços. Segundo a organização, cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos serão gerados durante a realização do rodeio.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

A programação musical começa em 11 de agosto com o show de Frei Gilson. Nesta data, o acesso ao setor pista será gratuito mediante entrada solidária. A agenda continua no dia 14, com Natanzinho Lima e Vini Drumond; no dia 15, com Gusttavo Lima e Elis Justi; no dia 21, com Pedro Sampaio e Ícaro & Gilmar; e termina em 22 de agosto, com Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca.

Além dos shows, o público poderá acompanhar as competições de montaria em touros e cavalos, a tradicional prova dos três tambores e a Team Penning, disputas válidas pela Copa Rozeta. A estrutura da festa ocupará uma área de aproximadamente 70 mil metros quadrados, com praça de alimentação, estacionamento, arquibancadas, Arena VIP, Front Stage, camarotes e monitoramento por câmeras, além do apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, brigadistas e segurança privada.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários