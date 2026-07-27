Os assinantes do Clube JP terão um benefício exclusivo durante a 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba. Quem faz parte do clube poderá adquirir ingressos do setor pista com 50% de desconto para as noites do evento, que acontece entre os dias 11 e 22 de agosto, na Unileste (Avenida Professor Benedito de Andrade, 200). Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Tycket.
Além da vantagem para o público, a festa deve movimentar diferentes setores da economia local, como hotéis, bares, restaurantes, comércio e serviços. Segundo a organização, cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos serão gerados durante a realização do rodeio.
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A programação musical começa em 11 de agosto com o show de Frei Gilson. Nesta data, o acesso ao setor pista será gratuito mediante entrada solidária. A agenda continua no dia 14, com Natanzinho Lima e Vini Drumond; no dia 15, com Gusttavo Lima e Elis Justi; no dia 21, com Pedro Sampaio e Ícaro & Gilmar; e termina em 22 de agosto, com Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca.
Além dos shows, o público poderá acompanhar as competições de montaria em touros e cavalos, a tradicional prova dos três tambores e a Team Penning, disputas válidas pela Copa Rozeta. A estrutura da festa ocupará uma área de aproximadamente 70 mil metros quadrados, com praça de alimentação, estacionamento, arquibancadas, Arena VIP, Front Stage, camarotes e monitoramento por câmeras, além do apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, brigadistas e segurança privada.