A troca de provocações entre Luiz Inácio Lula da Silva e Javier Milei ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (27). Ao chegar ao Palácio do Itamaraty para receber o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, Lula foi questionado sobre as declarações do presidente argentino e respondeu em tom de ironia: "Quem é esse cara?".

A reação veio dois dias após Milei participar da convenção nacional do PL, em Brasília, onde fez duras críticas ao presidente brasileiro e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O episódio aumentou a tensão entre os dois governos e repercutiu dentro e fora do país. O embate reforça o distanciamento político entre Brasília e Buenos Aires, marcado por sucessivas trocas de críticas desde a posse do presidente argentino.

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