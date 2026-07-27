Piracicaba está entre as cidades que receberão a terceira edição do Festival de Teatro Seguros Unimed, circuito que levará mais de 100 apresentações a 28 municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo entre agosto e outubro de 2026. A proposta é ampliar o acesso a produções teatrais de alcance nacional, levando espetáculos para cidades do interior e capitais da região Sudeste. A programação completa, incluindo datas, locais, venda de ingressos e peças que serão apresentadas em Piracicaba, será divulgada em breve pelos organizadores nos canais oficiais do evento e por meio da plataforma de ingressos do Festival de Teatro Seguros Unimed.

A abertura oficial do festival acontece no fim de agosto. Em São Paulo, o espetáculo Querida Mamãe, estrelado por Nívea Maria e Regiane Alves, abre o circuito nos dias 28 e 30 de agosto. Campinas recebe O Musical dos Musicais, produção que reúne mais de 60 artistas em um tributo a clássicos como Chicago, Wicked, Mamma Mia, Les Misérables e Hamilton.

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