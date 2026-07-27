27 de julho de 2026
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OPORTUNIDADES

CAT de Piracicaba tem 51 vagas de emprego abertas

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
Interessados devem enviar e-mail com a documentação e indicar o cargo desejado.
Interessados devem enviar e-mail com a documentação e indicar o cargo desejado.

O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba está com 51 vagas de emprego disponíveis em 41 cargos diferentes. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho para profissionais com diferentes perfis e níveis de experiência.

VEJA MAIS :

VAGAS DISPONÍVEIS :

  • Ajudante de Armador de Obras - 1 vaga
  • Ajudante de Armazém - 1 vaga
  • Ajudante de Motorista - 1 vaga 
  • Ajudante de Obras - 3 vagas
  • Ajudante de Pátio de Sucata - 1 vaga
  • Ajudante de Produção - 2 vagas
  • Atendente de Loja - 2 vagas
  • Auxiliar de Açougue - 1 vaga
  • Auxiliar de escritório - 1 vaga
  • Auxiliar de Limpeza - 3 vagas
  • Auxiliar de linha de produção - 1 vaga
  • Auxiliar de manutenção predial - 1 vaga
  • Auxiliar de Mecânico - 1 vaga
  • Auxiliar de Peixaria - 1 vaga
  • Auxiliar de Qualidade - 1 vaga
  • Auxiliar de Serviços Gerais - 1 vaga
  • Caldeireiro (a) - 1 vaga
  • Carpinteiro (a) de obras - 1 vaga
  • Chefe de serviço de limpeza - 1 vaga
  • Eletricista - 1 vaga
  • Eletricista de instalações - 1 vaga
  • Encanador industrial - 1 vaga
  • Executivo (a) comercial - 1 vaga
  • Jardineiro (a) - 1 vaga
  • Mecânico (a) de Diesel - 2 vagas
  • Mecânico (a) de Manutenção - 1 vaga
  • Motorista de Caminhão - 1 vaga
  • Motorista entregador (a) - 1 vaga
  • Motorista Munck - 1 vaga
  • Operador (a) de escavadeira - 1 vaga
  • Operador (a) de máquinas de construção civil e mineração - 1 vaga
  • Operador (a) de Padaria Sênior - 1 vaga
  • Pedreiro (a) - 5 vagas
  • Pintor (a) - 1 vaga
  • Pintor (a) de obras - 1 vaga
  • Pintor (a) Industrial - 1 vaga
  • Rasteleiro (a) /Operador (a) de pavimentadora - 1 vaga
  • Subgerente de Loja - 1 vaga
  • Técnico (a) em manutenção de máquinas - 1 vaga
  • Torneiro (a) Mecânico (a) - 1 vaga
  • Vendedor (a) - 1 vaga

Os interessados devem encaminhar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com, informando no assunto ou no corpo da mensagem o cargo desejado. Também é necessário anexar cópias do RG, CPF e dos documentos que comprovem os requisitos exigidos para a função pretendida.

As exigências específicas de cada oportunidade podem ser consultadas no Painel de Vagas disponibilizado pelo CAT.

O atendimento presencial do Centro de Atendimento ao Trabalhador ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, para orientações e demais serviços relacionados ao mercado de trabalho.

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