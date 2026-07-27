O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba está com 51 vagas de emprego disponíveis em 41 cargos diferentes. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho para profissionais com diferentes perfis e níveis de experiência.

Os interessados devem encaminhar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com, informando no assunto ou no corpo da mensagem o cargo desejado. Também é necessário anexar cópias do RG, CPF e dos documentos que comprovem os requisitos exigidos para a função pretendida.

As exigências específicas de cada oportunidade podem ser consultadas no Painel de Vagas disponibilizado pelo CAT.

O atendimento presencial do Centro de Atendimento ao Trabalhador ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, para orientações e demais serviços relacionados ao mercado de trabalho.