O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba está com 51 vagas de emprego disponíveis em 41 cargos diferentes. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho para profissionais com diferentes perfis e níveis de experiência.
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VAGAS DISPONÍVEIS :
- Ajudante de Armador de Obras - 1 vaga
- Ajudante de Armazém - 1 vaga
- Ajudante de Motorista - 1 vaga
- Ajudante de Obras - 3 vagas
- Ajudante de Pátio de Sucata - 1 vaga
- Ajudante de Produção - 2 vagas
- Atendente de Loja - 2 vagas
- Auxiliar de Açougue - 1 vaga
- Auxiliar de escritório - 1 vaga
- Auxiliar de Limpeza - 3 vagas
- Auxiliar de linha de produção - 1 vaga
- Auxiliar de manutenção predial - 1 vaga
- Auxiliar de Mecânico - 1 vaga
- Auxiliar de Peixaria - 1 vaga
- Auxiliar de Qualidade - 1 vaga
- Auxiliar de Serviços Gerais - 1 vaga
- Caldeireiro (a) - 1 vaga
- Carpinteiro (a) de obras - 1 vaga
- Chefe de serviço de limpeza - 1 vaga
- Eletricista - 1 vaga
- Eletricista de instalações - 1 vaga
- Encanador industrial - 1 vaga
- Executivo (a) comercial - 1 vaga
- Jardineiro (a) - 1 vaga
- Mecânico (a) de Diesel - 2 vagas
- Mecânico (a) de Manutenção - 1 vaga
- Motorista de Caminhão - 1 vaga
- Motorista entregador (a) - 1 vaga
- Motorista Munck - 1 vaga
- Operador (a) de escavadeira - 1 vaga
- Operador (a) de máquinas de construção civil e mineração - 1 vaga
- Operador (a) de Padaria Sênior - 1 vaga
- Pedreiro (a) - 5 vagas
- Pintor (a) - 1 vaga
- Pintor (a) de obras - 1 vaga
- Pintor (a) Industrial - 1 vaga
- Rasteleiro (a) /Operador (a) de pavimentadora - 1 vaga
- Subgerente de Loja - 1 vaga
- Técnico (a) em manutenção de máquinas - 1 vaga
- Torneiro (a) Mecânico (a) - 1 vaga
- Vendedor (a) - 1 vaga
Os interessados devem encaminhar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com, informando no assunto ou no corpo da mensagem o cargo desejado. Também é necessário anexar cópias do RG, CPF e dos documentos que comprovem os requisitos exigidos para a função pretendida.
As exigências específicas de cada oportunidade podem ser consultadas no Painel de Vagas disponibilizado pelo CAT.
O atendimento presencial do Centro de Atendimento ao Trabalhador ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, para orientações e demais serviços relacionados ao mercado de trabalho.