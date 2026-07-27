A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada imediata de produtos alimentícios das prateleiras de supermercados em todo o Brasil. A medida atinge todos os lotes do azeite de oliva extravirgem da marca San Oliveto, além de doces da marca Fatti a Mano, após a identificação de irregularidades que colocam em dúvida a procedência e a segurança dos produtos.

As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União e fazem parte das ações de fiscalização realizadas pela agência para proteger a saúde dos consumidores.

Azeite teve comercialização proibida

No caso do azeite San Oliveto, a Anvisa proibiu a fabricação, distribuição, venda, propaganda e consumo de todos os lotes com origem desconhecida.