A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada imediata de produtos alimentícios das prateleiras de supermercados em todo o Brasil. A medida atinge todos os lotes do azeite de oliva extravirgem da marca San Oliveto, além de doces da marca Fatti a Mano, após a identificação de irregularidades que colocam em dúvida a procedência e a segurança dos produtos.
As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União e fazem parte das ações de fiscalização realizadas pela agência para proteger a saúde dos consumidores.
Azeite teve comercialização proibida
No caso do azeite San Oliveto, a Anvisa proibiu a fabricação, distribuição, venda, propaganda e consumo de todos os lotes com origem desconhecida.
Segundo a agência, a empresa responsável pelo produto não possui CNPJ ativo e apresenta endereço considerado incerto, o que impossibilita a comprovação da procedência do alimento.
Além disso, análises laboratoriais apontaram irregularidades no índice de refração, parâmetro utilizado para avaliar a qualidade e a autenticidade do azeite de oliva. Os laudos também indicaram que o produto não atende aos padrões exigidos pelas normas sanitárias.
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Doces também foram retirados do mercado
Outra medida adotada pela Anvisa determinou a interdição cautelar dos produtos da marca Fatti a Mano, incluindo itens como cocada, brigadeiro e doce de leite.
De acordo com a fiscalização, os alimentos eram produzidos em instalações sem o devido licenciamento sanitário e apresentavam falhas relacionadas à regularização da empresa.
A agência destacou que produtos fabricados fora das exigências legais podem representar riscos à saúde da população.
Consumidores devem redobrar a atenção
A Anvisa orienta que consumidores verifiquem sempre a procedência dos alimentos antes da compra, conferindo informações como fabricante, registro da empresa e identificação do produto.
Também recomenda que comerciantes retirem imediatamente os itens interditados das prateleiras e interrompam sua comercialização.
Fiscalização busca garantir segurança alimentar
Segundo a agência, as medidas reforçam o compromisso com a qualidade dos alimentos disponíveis no mercado brasileiro e têm como objetivo impedir a circulação de produtos que não atendam às normas sanitárias.
A Anvisa ressalta ainda que empresas do setor alimentício devem manter informações claras sobre origem, fabricação e regularização de seus produtos, garantindo transparência e segurança ao consumidor.