27 de julho de 2026
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ALERTA NACIONAL!

Anvisa proíbe venda de azeite e faz alerta aos consumidores; VEJA

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada imediata de produtos alimentícios das prateleiras de supermercados em todo o Brasil.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada imediata de produtos alimentícios das prateleiras de supermercados em todo o Brasil.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada imediata de produtos alimentícios das prateleiras de supermercados em todo o Brasil. A medida atinge todos os lotes do azeite de oliva extravirgem da marca San Oliveto, além de doces da marca Fatti a Mano, após a identificação de irregularidades que colocam em dúvida a procedência e a segurança dos produtos.

As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União e fazem parte das ações de fiscalização realizadas pela agência para proteger a saúde dos consumidores.

Azeite teve comercialização proibida

No caso do azeite San Oliveto, a Anvisa proibiu a fabricação, distribuição, venda, propaganda e consumo de todos os lotes com origem desconhecida.

Segundo a agência, a empresa responsável pelo produto não possui CNPJ ativo e apresenta endereço considerado incerto, o que impossibilita a comprovação da procedência do alimento.

Além disso, análises laboratoriais apontaram irregularidades no índice de refração, parâmetro utilizado para avaliar a qualidade e a autenticidade do azeite de oliva. Os laudos também indicaram que o produto não atende aos padrões exigidos pelas normas sanitárias.

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Doces também foram retirados do mercado

Outra medida adotada pela Anvisa determinou a interdição cautelar dos produtos da marca Fatti a Mano, incluindo itens como cocada, brigadeiro e doce de leite.

De acordo com a fiscalização, os alimentos eram produzidos em instalações sem o devido licenciamento sanitário e apresentavam falhas relacionadas à regularização da empresa.

A agência destacou que produtos fabricados fora das exigências legais podem representar riscos à saúde da população.

Consumidores devem redobrar a atenção

A Anvisa orienta que consumidores verifiquem sempre a procedência dos alimentos antes da compra, conferindo informações como fabricante, registro da empresa e identificação do produto.

Também recomenda que comerciantes retirem imediatamente os itens interditados das prateleiras e interrompam sua comercialização.

Fiscalização busca garantir segurança alimentar

Segundo a agência, as medidas reforçam o compromisso com a qualidade dos alimentos disponíveis no mercado brasileiro e têm como objetivo impedir a circulação de produtos que não atendam às normas sanitárias.

A Anvisa ressalta ainda que empresas do setor alimentício devem manter informações claras sobre origem, fabricação e regularização de seus produtos, garantindo transparência e segurança ao consumidor.

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