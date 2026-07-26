Uma intensa neblina chamou a atenção dos moradores de Piracicaba na manhã deste domingo (26). O fenômeno reduz significativamente a visibilidade em diversos pontos da cidade, especialmente na região do Piracicamirim, Dois Córregos, Centro, Nazaré, Vila Indepedência, Paulista, entre muitos outros.
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A neblina começou logo nas primeiras horas o dia, com leve queda na temperatura, exigindo atenção redobrada de motoristas e pedestres.
Em muitas vias urbanas a baixa visibilidade fez com que condutores reduzissem a velocidade como medida de segurança. Apesar do impacto visual provocado pela neblina, não houve registro de ocorrências relevantes relacionadas ao fenômeno durante a manhã.
A formação da neblina é comum nesta época do ano, quando noites mais frias, combinadas com alta umidade do ar e ventos fracos, favorecem a condensação do vapor d'água próximo à superfície. À medida que a temperatura aumenta com a presença do sol, a tendência é que o nevoeiro se dissipe gradualmente.
Além dos transtornos momentâneos no trânsito, o fenômeno proporcionou paisagens que chamaram a atenção dos moradores e renderam registros fotográficos em diferentes regiões da cidade.
Especialistas recomendam que, em situações de neblina intensa, os motoristas mantenham os faróis baixos acesos, aumentem a distância em relação ao veículo à frente e evitem ultrapassagens quando a visibilidade estiver comprometida.
A previsão é de que o tempo permaneça estável ao longo do restante do dia, com a elevação das temperaturas favorecendo a dissipação completa da neblina ainda durante a manhã.