O Cacau Park, futuro parque temático da Cacau Show em Itu (SP), apresentou nesta semana as primeiras imagens de uma de suas áreas temáticas já concluídas. A novidade integra o projeto do complexo, que tem inauguração prevista para dezembro de 2027 e promete ser um dos maiores parques de diversões da América Latina.

A estrutura divulgada faz parte das cinco áreas temáticas previstas para a primeira fase do empreendimento e marca um importante avanço nas obras do parque, que deverá receber até 50 mil visitantes por dia.

Atração aposta em tecnologia e ilusões de ótica