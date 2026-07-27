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Cacau Park revela primeira área pronta e aumenta expectativa

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Redes Sociais
O Cacau Park apresentou nesta semana as primeiras imagens de uma de suas áreas temáticas já concluídas.
O Cacau Park apresentou nesta semana as primeiras imagens de uma de suas áreas temáticas já concluídas.

O Cacau Park, futuro parque temático da Cacau Show em Itu (SP), apresentou nesta semana as primeiras imagens de uma de suas áreas temáticas já concluídas. A novidade integra o projeto do complexo, que tem inauguração prevista para dezembro de 2027 e promete ser um dos maiores parques de diversões da América Latina.

A estrutura divulgada faz parte das cinco áreas temáticas previstas para a primeira fase do empreendimento e marca um importante avanço nas obras do parque, que deverá receber até 50 mil visitantes por dia.

Atração aposta em tecnologia e ilusões de ótica

Batizada de "Enigmaya: A Sétima Porta", a nova atração utiliza o conceito conhecido como Mad House, formato bastante popular em parques internacionais. O ambiente combina efeitos visuais, iluminação especial e recursos sonoros para criar a sensação de que o espaço está em constante movimento, mesmo permanecendo totalmente parado.

Segundo a Cacau Show, esta será uma das primeiras atrações desse modelo na América Latina, proporcionando uma experiência imersiva aos visitantes.

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História do cacau ganha espaço interativo

A sala temática foi desenvolvida para introduzir o público ao universo do cacau e às civilizações pré-colombianas, que tiveram papel importante no cultivo da fruta ao longo da história.

O cenário reúne elementos cenográficos, objetos ligados à colheita do cacau, esculturas interativas e efeitos especiais que ajudam a construir a narrativa apresentada aos visitantes logo no início do passeio pelo parque.

A proposta é transformar a visita em uma experiência sensorial, unindo entretenimento, tecnologia e conhecimento sobre a origem do chocolate.

Parque terá capacidade para milhares de visitantes

Construído em Itu, no interior de São Paulo, o Cacau Park foi projetado para receber cerca de 3 milhões de visitantes por ano, com capacidade para atender até 50 mil pessoas por dia.

Além das atrações temáticas, o complexo deve reunir diferentes experiências voltadas ao entretenimento familiar, consolidando-se como um dos principais destinos turísticos do país após sua inauguração.

A divulgação da primeira área concluída reforça o avanço das obras e aumenta a expectativa do público para a abertura oficial do parque, prevista para o fim de 2027.

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