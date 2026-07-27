O goleiro cabo-verdiano Vozinha, de 40 anos, está perto de iniciar um novo capítulo na carreira. O jogador chegou a um acordo para defender o Colo-Colo, do Chile, após se destacar como uma das grandes surpresas da Copa do Mundo.

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A informação foi confirmada pelo presidente do clube chileno, Aníbal Mosa. Segundo ele, Vozinha viajará ao Chile nos próximos dias para realizar os exames médicos antes de ser apresentado oficialmente no Estádio Monumental.