O goleiro cabo-verdiano Vozinha, de 40 anos, está perto de iniciar um novo capítulo na carreira. O jogador chegou a um acordo para defender o Colo-Colo, do Chile, após se destacar como uma das grandes surpresas da Copa do Mundo.
VEJA MAIS :
- Reformas nos CRAS e CREAS II avançam em Piracicaba; VEJA
- Governo prorroga subsídio da gasolina por mais 30 dias
- CAT de Piracicaba tem 51 vagas de emprego abertas
A informação foi confirmada pelo presidente do clube chileno, Aníbal Mosa. Segundo ele, Vozinha viajará ao Chile nos próximos dias para realizar os exames médicos antes de ser apresentado oficialmente no Estádio Monumental.
“Vozinha será jogador do Colo-Colo. Nos próximos dias, ele viajará para o Chile, passará pelos exames médicos de praxe e, em seguida, será apresentado aqui no Estádio Monumental”, afirmou Mosa.
O dirigente destacou que as atuações do goleiro na Copa foram decisivas para a contratação e também ressaltou o impacto de visibilidade que o atleta pode trazer ao clube.
Antes mesmo da apresentação oficial, o Colo-Colo já deu pistas sobre a chegada do jogador nas redes sociais, com uma publicação que fez referência ao visual marcante do goleiro.
Vozinha estava sem clube após deixar o Chaves, de Portugal, antes do Mundial. Na competição, o goleiro ganhou reconhecimento internacional ao ajudar Cabo Verde, estreante no torneio, em partidas contra grandes seleções e foi escolhido pelos torcedores para integrar o time dos sonhos da Copa do Mundo.