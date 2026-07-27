As obras de revitalização das unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS II), executadas pela Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Assistência, Desenvolvimento Social e Família e de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, seguem em andamento.
VEJA MAIS :
- CAT de Piracicaba tem 51 vagas de emprego abertas
- Governo prorroga subsídio da gasolina por mais 30 dias
- Tutora perde polegar em ataque de pitbull que 'sempre foi dócil'
Nesta semana, as unidades dos CRAS dos bairros Novo Horizonte e São José iniciaram os serviços de adequação da rede elétrica, etapa essencial para a futura instalação dos aparelhos de ar-condicionado.
A expectativa é de que, na próxima semana, as intervenções avancem para o CRAS Piracicamirim e o CREAS II, no bairro Santa Teresinha. Nesses locais, as equipes da Secretaria de Obras estarão finalizando os trabalhos de pintura interna e externa.
As reformas buscam modernizar os espaços públicos, proporcionando mais conforto aos usuários, ampliando a acessibilidade e oferecendo melhores condições para o atendimento da população.
Entre as melhorias previstas estão adequações de acessibilidade, implantação de cabeamento para fibra óptica, atualização da rede elétrica, substituição de computadores, renovação de cadeiras e mobiliários, manutenção geral dos prédios e instalação de aparelhos de ar-condicionado.
A próxima fase das obras contemplará as unidades do CRAS Mário Dedini, Jardim São Paulo e Vila Sônia. Os endereços temporários para atendimento dessas unidades ainda estão sendo definidos e serão divulgados nas próximas semanas.
ATENDIMENTO MANTIDO – Durante o período de reforma, os serviços continuam sendo oferecidos em endereços provisórios para garantir o atendimento à população.
- CRAS Novo Horizonte: Casa do Amor Fraterno, na rua João Zilio, 290, bairro Novo Horizonte.
- CRAS São José: Projeto Ladeira/Casa do Hip Hop, na rua Frei Sigrist, 80, Vila Cristina.
- CRAS Piracicamirim: Centro Pop, na rua Coronel João Mendes Pereira de Almeida, 232, bairro Nova América, ao lado do CREAS I.
- CREAS II: atendimento realizado juntamente com o CREAS III, na rua Manoel Corrêa de Arzão, 33, bairro Santa Teresinha.
Para orientar os usuários, cada unidade conta com cartazes indicando o novo local de atendimento. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família pelo telefone (19) 3417-8800.