As obras de revitalização das unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS II), executadas pela Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Assistência, Desenvolvimento Social e Família e de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, seguem em andamento.

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Nesta semana, as unidades dos CRAS dos bairros Novo Horizonte e São José iniciaram os serviços de adequação da rede elétrica, etapa essencial para a futura instalação dos aparelhos de ar-condicionado.