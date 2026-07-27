27 de julho de 2026
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Reformas nos CRAS e CREAS II avançam em Piracicaba; VEJA

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Obras incluem adequações elétricas, melhorias estruturais e instalação de aparelhos de ar-condicionado nas unidades.
Obras incluem adequações elétricas, melhorias estruturais e instalação de aparelhos de ar-condicionado nas unidades.

As obras de revitalização das unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS II), executadas pela Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Assistência, Desenvolvimento Social e Família e de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, seguem em andamento.

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Nesta semana, as unidades dos CRAS dos bairros Novo Horizonte e São José iniciaram os serviços de adequação da rede elétrica, etapa essencial para a futura instalação dos aparelhos de ar-condicionado.

A expectativa é de que, na próxima semana, as intervenções avancem para o CRAS Piracicamirim e o CREAS II, no bairro Santa Teresinha. Nesses locais, as equipes da Secretaria de Obras estarão finalizando os trabalhos de pintura interna e externa.

As reformas buscam modernizar os espaços públicos, proporcionando mais conforto aos usuários, ampliando a acessibilidade e oferecendo melhores condições para o atendimento da população.

Entre as melhorias previstas estão adequações de acessibilidade, implantação de cabeamento para fibra óptica, atualização da rede elétrica, substituição de computadores, renovação de cadeiras e mobiliários, manutenção geral dos prédios e instalação de aparelhos de ar-condicionado.

A próxima fase das obras contemplará as unidades do CRAS Mário Dedini, Jardim São Paulo e Vila Sônia. Os endereços temporários para atendimento dessas unidades ainda estão sendo definidos e serão divulgados nas próximas semanas.

ATENDIMENTO MANTIDO – Durante o período de reforma, os serviços continuam sendo oferecidos em endereços provisórios para garantir o atendimento à população.

  • CRAS Novo Horizonte: Casa do Amor Fraterno, na rua João Zilio, 290, bairro Novo Horizonte.
  • CRAS São José: Projeto Ladeira/Casa do Hip Hop, na rua Frei Sigrist, 80, Vila Cristina.
  • CRAS Piracicamirim: Centro Pop, na rua Coronel João Mendes Pereira de Almeida, 232, bairro Nova América, ao lado do CREAS I.
  • CREAS II: atendimento realizado juntamente com o CREAS III, na rua Manoel Corrêa de Arzão, 33, bairro Santa Teresinha.

Para orientar os usuários, cada unidade conta com cartazes indicando o novo local de atendimento. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família pelo telefone (19) 3417-8800.

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