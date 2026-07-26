26 de julho de 2026
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PC prende suspeito de matar jovem de 27 anos com tiro no rosto

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
Após minuciosa investigação, a polícia chegou ao suspeito de 59 anos.
Após minuciosa investigação, a polícia chegou ao suspeito de 59 anos.

  A Polícia Civil de Capivari, na região de Piracicaba, prendeu nesta sexta-feira (24), um homem de 59 anos suspeito de envolvimento na morte de um jovem de 27 anos no bairro Moreto.

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A ação foi coordenada pela Delegada Titular Dra. Maria Luisa Dalla Bernardina, com equipes do SIG, DDM e DPM. O homicídio aconteceu na noite de segunda-feira, 21 de julho de 2026. A vítima foi encontrada sem vida em via pública, com um tiro na região da face.

Logo após o crime, a Polícia Civil iniciou as investigações para descobrir quem era o autor.

Desavença leva à prisão 

Durante as diligências, os investigadores reuniram provas que apontaram para o suspeito. Segundo a polícia, ele mantinha uma desavença recente com a vítima.

Testemunhas foram ouvidas e elementos de prova foram analisados. Com base nos indícios, a Justiça decretou a prisão preventiva do homem e expediu mandado de busca e apreensão. Nesta sexta, as equipes localizaram o investigado em uma área rural de Capivari e cumpriram a ordem judicial.

O homem foi levado para a delegacia e ficou à disposição da Justiça. 

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