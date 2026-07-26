A Polícia Civil de Capivari, na região de Piracicaba, prendeu nesta sexta-feira (24), um homem de 59 anos suspeito de envolvimento na morte de um jovem de 27 anos no bairro Moreto.

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A ação foi coordenada pela Delegada Titular Dra. Maria Luisa Dalla Bernardina, com equipes do SIG, DDM e DPM. O homicídio aconteceu na noite de segunda-feira, 21 de julho de 2026. A vítima foi encontrada sem vida em via pública, com um tiro na região da face.