Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira, durante patrulhamento preventivo realizado pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda Civil Municipal de Charqueada, nas proximidades da Escola Pedro Mariotte, na região de Piracicaba.

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De acordo com a GCM, a abordagem ocorreu em um ponto conhecido pela comercialização de entorpecentes. Os agentes relataram que o suspeito demonstrou comportamento suspeito ao perceber a aproximação da viatura, tentando mudar de direção, o que motivou a abordagem.