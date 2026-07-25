25 de julho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Romu prende homem por tráfico perto de escola

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM Charqueada
O homem foi preso e as drogas apreendidas.
O homem foi preso e as drogas apreendidas.

  Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira, durante patrulhamento preventivo realizado pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda Civil Municipal de Charqueada, nas proximidades da Escola Pedro Mariotte, na região de Piracicaba.

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De acordo com a GCM, a abordagem ocorreu em um ponto conhecido pela comercialização de entorpecentes. Os agentes relataram que o suspeito demonstrou comportamento suspeito ao perceber a aproximação da viatura, tentando mudar de direção, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, os guardas localizaram 28 eppendorfs contendo cocaína e duas porções de maconha.

Ainda segundo a corporação, o homem confessou que havia iniciado a venda dos entorpecentes naquele mesmo dia.

Após receber voz de prisão, o suspeito foi encaminhado para exame cautelar e, na sequência, apresentado no 1º Distrito Policial, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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