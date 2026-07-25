O caso aconteceu na noite de sexta-feira (24), na Avenida Beira Rio. Desesperada, a mulher acionou o dispositivo S.O.S. Mulher, ferramenta utilizada por vítimas de violência doméstica para pedir ajuda imediata. Rapidamente, equipes da Patrulha Maria da Penha seguiram para o local, enquanto a vítima informava as características e a direção tomada pelo agressor após a fuga.

O que era para ser mais uma noite tranquila terminou com prisão em flagrante na região central de Piracicaba. Um homem foi detido pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) após invadir o espaço da ex-companheira, agredi-la e desafiar uma medida protetiva de urgência que o proibia de se aproximar da vítima.

Com apoio de equipes da ROMU e de outras viaturas da GCM, os guardas iniciaram as buscas e conseguiram localizar o suspeito nas proximidades. Durante a abordagem, ele confessou ter agredido a ex-companheira e admitiu que sabia da existência da medida protetiva, mesmo assim decidiu descumpri-la.

A situação ficou ainda mais grave quando a consulta aos sistemas policiais revelou que o homem já era procurado pela Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de ameaça.

Sem saída, o agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. O suspeito permaneceu detido e está à disposição da Justiça.