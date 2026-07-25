Um homem de 40 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (24) em Águas de São Pedro, na região de Piracicaba, após ameaçar a companheira e a enteada.
Ele disse que ia "botar fogo na casa" se a mulher voltasse a morar com ele.
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Eram 14h05. A PM e a GCM foram chamadas na Rua Francisco Daniel Scaranello, no Jerubiaçaba. No local, a vítima, de 43 anos, mostrou um vídeo no celular. Nas imagens, o padrasto estava alterado, chutando o portão e gritando.
Na discussão, ele virou para a companheira de 53 anos e ameaçou botar fogo na casa, caso ela voltasse.O homem já tinha saído quando a polícia chegou.
Facão escondido
A equipe acompanhou a mulher até a residência, a 200 metros dali. Ao entrar, os policiais deram de cara com o indivíduo no corredor. Ele estava com um pedaço de madeira escondido atrás das costas.
Com arma taser apontada, a PM mandou que jogasse no chão. Ele obedeceu e se entregou.
Na revista nada foi achado. Mas, atrás da parede, os policiais localizaram um facão, escondido embaixo do fogão. O homem apresentava sinais de embriaguez.
De acordo com as informações do boletim de ocorrências, o indivíduo já foi preso por porte irregular de arma de fogo. Naquela ocasião, quem chamou a polícia foi a própria enteada.
Ele foi algemado, levado ao PS de Águas de São Pedro e depois à delegacia, onde ficou à disposição da
justiça.