25 de julho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

'Vou tacar fogo na casa' : homem ameaça companheira

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
O facão foi apreendido pela polícia.
O facão foi apreendido pela polícia.

  Um homem de 40 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (24) em Águas de São Pedro, na região de Piracicaba, após ameaçar a companheira e a enteada.

Ele disse que ia "botar fogo na casa" se a mulher voltasse a morar com ele.

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Eram 14h05. A PM e a GCM foram chamadas na Rua Francisco Daniel Scaranello, no Jerubiaçaba. No local, a vítima, de 43 anos, mostrou um vídeo no celular. Nas imagens, o padrasto estava alterado, chutando o portão e gritando.

Na discussão, ele virou para a companheira de 53 anos e ameaçou botar fogo na casa, caso ela voltasse.O homem já tinha saído quando a polícia chegou.

Facão escondido

A equipe acompanhou a mulher até a residência, a 200 metros dali. Ao entrar, os policiais deram de cara com o indivíduo no corredor. Ele estava com um pedaço de madeira escondido atrás das costas.

Com arma taser apontada, a PM mandou que jogasse no chão. Ele obedeceu e se entregou.

Na revista nada foi achado. Mas, atrás da parede, os policiais localizaram um facão, escondido embaixo do fogão. O homem apresentava sinais de embriaguez.

De acordo com as informações do boletim de ocorrências, o indivíduo já foi preso por porte irregular de arma de fogo. Naquela ocasião, quem chamou a polícia foi a própria enteada.

Ele foi algemado, levado ao PS de Águas de São Pedro e depois à delegacia, onde ficou à disposição da

 justiça.

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