Na tarde desta quinta-feira (24), o BAEP 10 fechou o cerco no tráfico da Comunidade Pantanal, em Piracicaba. Um homem foi preso, uma arma e muitas drogas foram apreendidas.

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Eram 14h35. Os policiais do BAEP K-9 receberam denúncia de tráfico pesado na área. Junto com a Força Patrulha do 10° BPM/I, os PMs entraram na Av. Thales Castanho de Andrade e, no momento que viram a viatura, os quatro indivíduos correram para uma área de mata.