Na tarde desta quinta-feira (24), o BAEP 10 fechou o cerco no tráfico da Comunidade Pantanal, em Piracicaba. Um homem foi preso, uma arma e muitas drogas foram apreendidas.
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Eram 14h35. Os policiais do BAEP K-9 receberam denúncia de tráfico pesado na área. Junto com a Força Patrulha do 10° BPM/I, os PMs entraram na Av. Thales Castanho de Andrade e, no momento que viram a viatura, os quatro indivíduos correram para uma área de mata.
Três conseguiram fugir. Mas um não teve a mesma sorte. Foi flagrado escondido em uma vala. Junto com o indivíduo foram encontrados, um revólver calibre .38, com 6 munições intactas, 6 porções grandes de maconha, além de 11 eppendorfs de cocaína e R$ 97,00 em notas miúdas
O suspeito foi levado para a Unidade de Polícia Judiciária de Piracicaba e ficou à disposicão da justiça.Ele vai responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito.