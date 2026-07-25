A Prefeitura de Piracicaba vem modernizando o processo de licenciamento de empreendimentos para acompanhar a expansão do mercado imobiliário e conferir mais eficiência às análises. Além disso, a Administração instituiu uma contrapartida social para garantir que o crescimento do setor também seja revertido em investimentos de interesse coletivo.
Prevista no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e adotada para promover o desenvolvimento urbano equilibrado, a Política de Contrapartida Social estabelece, em Piracicaba, a destinação de recursos ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (Fumhis), financiando programas habitacionais e investimentos nas áreas de educação e saúde, para que o crescimento urbano resulte em benefícios diretos para a população.
Cada município adota metodologia própria para definir esse instrumento. Em Indaiatuba, por exemplo, a legislação estabelece contrapartida correspondente a 3% do custo das obras de infraestrutura urbana do empreendimento. Já em Itatiba, a Lei Municipal nº 4.297/2010 prevê a cobrança de 4% do custo da obra, calculado com base no Custo Unitário Básico da Construção Civil (CUB).
Em Piracicaba, a contrapartida social corresponde, em média, a aproximadamente 1% do custo da obra estimado pelo CUB (Custo Unitário Básico), percentual inferior ao praticado em Itatiba quando utilizada a mesma referência de cálculo. O CUB é um índice técnico de referência utilizado nacionalmente para estimar custos da construção civil e que, na prática, o investimento efetivamente realizado nos empreendimentos costuma superar os valores indicados por esse parâmetro, em razão das características específicas de cada projeto.
Paralelamente à Política de Contrapartida Social, a Prefeitura tem modernizado os processos de licenciamento para acompanhar a expansão do mercado imobiliário. O cenário é confirmado pelo estudo Mercado Imobiliário Residencial de Piracicaba – 1º Trimestre de 2026, elaborado pela Brain Inteligência Estratégica, em parceria com o Secovi-SP (Sindicato da Habitação), que aponta crescimento nas vendas de imóveis, aumento no volume financeiro movimentado e redução do estoque de unidades disponíveis.
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Segundo o levantamento, o mercado residencial movimentou R$ 880,4 milhões em vendas nos últimos 12 meses, crescimento de 12% em relação ao período anterior. Apenas no primeiro trimestre de 2026 foram comercializados 498 imóveis, movimentando R$ 251,1 milhões — aumento de 54% no volume financeiro em comparação com o mesmo período de 2025. O estudo também aponta redução de aproximadamente 27% no estoque de imóveis, refletindo a boa absorção dos empreendimentos lançados e a manutenção da demanda por novas moradias.
Desde o início da atual gestão, 21 projetos já foram aprovados e aproximadamente 100 novos empreendimentos encontram-se em tramitação, demonstrando a continuidade dos investimentos privados em Piracicaba.
Uma das principais medidas adotadas pela Administração Municipal para conferir mais eficiência ao licenciamento foi a criação, conforme previsto no Código de Obras do Município, de um grupo técnico intersetorial, conhecido como Mini Graprohab. O colegiado reúne semanalmente representantes das secretarias e órgãos envolvidos na aprovação de empreendimentos, promovendo maior integração entre as equipes técnicas e mais agilidade na tramitação dos processos.
As reuniões permitem a análise conjunta dos processos, a discussão de soluções técnicas, a eliminação de entraves administrativos e o atendimento direto a empreendedores, incorporadores e responsáveis técnicos. A iniciativa tem contribuído para reduzir retrabalhos, aumentar a previsibilidade dos procedimentos e tornar o licenciamento mais eficiente.
Outro destaque foi a criação do novo sistema eletrônico de análise e aprovação de projetos de obras, em março deste ano. Para cidadãos e profissionais da área, a principal mudança será o acesso a um portal exclusivo para protocolar pedidos de alvará de obras.
O sistema permite a solicitação de alvarás residenciais, comerciais, industriais e para condomínios, tanto para construção, reforma e demolição, quanto para procedimentos como unificação, desdobro, desmembramento, retificação e adaptação.
Os empreendimentos verticais vêm sendo aprovados, em média, entre 120 e 180 dias, prazo que varia conforme a complexidade do projeto e o atendimento das exigências técnicas. Nos casos de loteamentos, o cronograma também depende da manifestação de órgãos externos, como Cetesb, Graprohab e concessionárias de serviços públicos, cujos prazos seguem procedimentos próprios.
A combinação entre um mercado imobiliário em expansão, a modernização dos processos de licenciamento e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano fortalece o ambiente para novos investimentos em Piracicaba. Os indicadores apresentados pela Brain Inteligência Estratégica e pelo Secovi-SP demonstram um mercado dinâmico, enquanto as medidas adotadas pela Prefeitura buscam garantir que esse crescimento ocorra de forma organizada, com segurança jurídica e benefícios para toda a população.