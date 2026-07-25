A Prefeitura de Piracicaba vem modernizando o processo de licenciamento de empreendimentos para acompanhar a expansão do mercado imobiliário e conferir mais eficiência às análises. Além disso, a Administração instituiu uma contrapartida social para garantir que o crescimento do setor também seja revertido em investimentos de interesse coletivo.

Prevista no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e adotada para promover o desenvolvimento urbano equilibrado, a Política de Contrapartida Social estabelece, em Piracicaba, a destinação de recursos ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (Fumhis), financiando programas habitacionais e investimentos nas áreas de educação e saúde, para que o crescimento urbano resulte em benefícios diretos para a população.

Cada município adota metodologia própria para definir esse instrumento. Em Indaiatuba, por exemplo, a legislação estabelece contrapartida correspondente a 3% do custo das obras de infraestrutura urbana do empreendimento. Já em Itatiba, a Lei Municipal nº 4.297/2010 prevê a cobrança de 4% do custo da obra, calculado com base no Custo Unitário Básico da Construção Civil (CUB).

Em Piracicaba, a contrapartida social corresponde, em média, a aproximadamente 1% do custo da obra estimado pelo CUB (Custo Unitário Básico), percentual inferior ao praticado em Itatiba quando utilizada a mesma referência de cálculo. O CUB é um índice técnico de referência utilizado nacionalmente para estimar custos da construção civil e que, na prática, o investimento efetivamente realizado nos empreendimentos costuma superar os valores indicados por esse parâmetro, em razão das características específicas de cada projeto.