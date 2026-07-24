A maioria dos usuários do transporte público de Piracicaba aprova o serviço oferecido na cidade. Pesquisa de satisfação realizada com passageiros aponta que 72,3% classificam o sistema de transporte coletivo como ótimo ou bom, enquanto 25,2% o avaliam como regular. Apenas 2,6% dos entrevistados consideram o serviço ruim ou péssimo. O levantamento foi realizado pela empresa de consultoria em turismo Ks Turis, que ouviu 816 usuários do transporte coletivo. A amostra é representativa de um universo aproximado de 400 mil habitantes, com nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,43%. O relatório completo está disponível no site da Prefeitura. Além da avaliação geral do sistema, a pesquisa mostra que os usuários também aprovam diferentes aspectos do transporte coletivo.

Os terminais de integração receberam avaliação positiva de 84,4% dos entrevistados. A limpeza foi considerada boa ou ótima por 74,2%, enquanto 69,6% aprovaram a segurança nos terminais. O serviço de informações também foi bem avaliado, alcançando 72,6% de aprovação. Outro dado relevante é que 64,4% dos passageiros afirmaram não enfrentar atrasos nos terminais. Entre aqueles que relataram espera, o tempo mais frequente foi inferior a cinco minutos.

Nos veículos, a percepção dos usuários também é favorável. A pesquisa aponta que 76,8% dos entrevistados classificam os ônibus como ótimos ou bons. A limpeza recebeu o mesmo índice de aprovação (76,8%) e a conservação dos veículos foi considerada positiva por 70,8% dos passageiros.

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