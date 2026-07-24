A maioria dos usuários do transporte público de Piracicaba aprova o serviço oferecido na cidade. Pesquisa de satisfação realizada com passageiros aponta que 72,3% classificam o sistema de transporte coletivo como ótimo ou bom, enquanto 25,2% o avaliam como regular. Apenas 2,6% dos entrevistados consideram o serviço ruim ou péssimo. O levantamento foi realizado pela empresa de consultoria em turismo Ks Turis, que ouviu 816 usuários do transporte coletivo. A amostra é representativa de um universo aproximado de 400 mil habitantes, com nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,43%. O relatório completo está disponível no site da Prefeitura. Além da avaliação geral do sistema, a pesquisa mostra que os usuários também aprovam diferentes aspectos do transporte coletivo.
Os terminais de integração receberam avaliação positiva de 84,4% dos entrevistados. A limpeza foi considerada boa ou ótima por 74,2%, enquanto 69,6% aprovaram a segurança nos terminais. O serviço de informações também foi bem avaliado, alcançando 72,6% de aprovação. Outro dado relevante é que 64,4% dos passageiros afirmaram não enfrentar atrasos nos terminais. Entre aqueles que relataram espera, o tempo mais frequente foi inferior a cinco minutos.
Nos veículos, a percepção dos usuários também é favorável. A pesquisa aponta que 76,8% dos entrevistados classificam os ônibus como ótimos ou bons. A limpeza recebeu o mesmo índice de aprovação (76,8%) e a conservação dos veículos foi considerada positiva por 70,8% dos passageiros.
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A sensação de segurança durante as viagens também se destaca no levantamento. Quase nove em cada dez usuários (89,7%) afirmam confiar na condução dos motoristas, enquanto 77,2% consideram a lotação dos ônibus dentro da normalidade.
Outro aspecto avaliado foi a tecnologia disponível nos veículos. O Cartão PIRA Mobilidade é utilizado por 87,6% dos passageiros como principal forma de pagamento. Entre os equipamentos embarcados, a tomada USB aparece como o recurso mais utilizado, enquanto 62,4% dos entrevistados acreditam que as câmeras instaladas nos ônibus contribuem para aumentar a segurança durante as viagens.
Para o prefeito Helinho Zanatta, o resultado demonstra que os investimentos realizados na modernização do transporte coletivo começam a ser percebidos pela população. “Essa pesquisa mostra que os investimentos realizados na modernização do transporte coletivo já refletem na experiência de quem utiliza o sistema diariamente. Nosso compromisso é continuar aprimorando o serviço, oferecendo um transporte cada vez mais eficiente, seguro, confortável e alinhado às necessidades da população.”
O secretário municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, Odair Melo, destaca que o levantamento também servirá como ferramenta para aperfeiçoar o sistema. “Além de medir a satisfação dos usuários, a pesquisa nos mostra onde estamos avançando e quais pontos ainda precisam de melhorias. Essas informações são fundamentais para planejarmos ações que tornem o transporte público cada vez mais eficiente e de melhor qualidade.”
As entrevistas foram distribuídas de forma equilibrada entre os seis terminais de integração do município. O levantamento identificou predominância do público feminino, com 481 mulheres entrevistadas e 334 homens. A pesquisa mostra ainda que o transporte coletivo é essencial para a rotina da população. Mais de 80% dos usuários afirmaram utilizar o ônibus por necessidade. Entre os principais motivos, 42,1% disseram não possuir veículo próprio e 39,7% utilizam o sistema pela economia proporcionada. Outros 11,8% afirmaram receber vale-transporte das empresas onde trabalham.