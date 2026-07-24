O governo federal sancionou nesta sexta-feira (24) a lei que autoriza a venda e a posse de spray de pimenta para mulheres com 18 anos ou mais em todo o Brasil. Publicada no Diário Oficial da União, a nova legislação cria regras nacionais para a comercialização do produto, determina os documentos exigidos para a compra e estabelece limites para sua utilização em casos de defesa pessoal.

A medida unifica normas que antes variavam entre os estados e busca ampliar o controle sobre a venda do equipamento. Além de definir critérios para quem poderá adquirir o spray, a lei atribui à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a regulamentação das especificações técnicas do produto.

O texto sancionado também sofreu vetos. Entre eles, ficou de fora a possibilidade de compra por adolescentes a partir de 16 anos com autorização dos responsáveis, além da obrigatoriedade de registrar boletim de ocorrência em caso de perda, furto ou roubo do spray.