O Brasil passou a proibir oficialmente a produção e a comercialização de alimentos obtidos por meio da alimentação compulsória de animais. A medida foi confirmada nesta sexta-feira (24), com a sanção presidencial da nova legislação, que coloca o país entre os poucos do mundo a adotar uma restrição desse tipo e atinge diretamente a fabricação do tradicional foie gras.

Além de impedir a produção e a venda desse tipo de alimento, a lei determina que quem desrespeitar a norma poderá responder por maus-tratos contra animais. As punições previstas incluem detenção de três meses a um ano, além de multa, conforme estabelece a legislação ambiental brasileira.

Embora o foie gras seja considerado uma iguaria da gastronomia francesa, sua produção sempre foi alvo de críticas de entidades de proteção animal por utilizar métodos considerados agressivos às aves.