Um motorista de 28 anos viveu horas de terror nesta quinta-feira (23). Ele foi sequestrado, ameaçado e abandonado no meio de uma mata em Limeira, na região de Piracicaba, após bandidos roubarem o caminhão que dirigia.

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O crime começou às 9h na Rodovia Marechal Rondon, em Bauru. O caminhão tinha saído de Lençóis Paulista com 65 caixas de carne. No meio do caminho, três carros cercaram ele: um Mobi cinza, um HB20 branco e um Polo branco.