24 de julho de 2026
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DESESPERO

Jogado no mato: ladrões roubam caminhão com 900 kg de carne

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
Os ladrões trancaram o motorista no porta-malas de um carro.
Os ladrões trancaram o motorista no porta-malas de um carro.

  Um motorista de 28 anos viveu horas de terror nesta quinta-feira (23). Ele foi sequestrado, ameaçado e abandonado no meio de uma mata em Limeira, na região de Piracicaba, após bandidos roubarem o caminhão que dirigia.

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O crime começou às 9h na Rodovia Marechal Rondon, em Bauru. O caminhão tinha saído de Lençóis Paulista com 65 caixas de carne. No meio do caminho, três carros cercaram ele: um Mobi cinza, um HB20 branco e um Polo branco.

Um dos criminosos sacou a arma. Outro entrou no caminhão com uma antena na mão e tomou os dois celulares do motorista.

14 horas no porta-malas

Os assaltantes encapuzaram o rapaz com uma touca e jogaram no porta-malas do Mobi.

Durante a viagem os bandidos pararam algumas vezes, para dar água ao motorista.

O carro rodou por horas. Por volta de 23h30, pararam em uma área de mata em Limeira. Eles mandaram o motorista descer, andar no meio do mato e contar até 100 antes de tirar a touca. Com medo de levar um tiro nas costas, ele obedeceu.

 Quando conseguiu tirar o capuz, o rapaz saiu caminhando até achar uma empresa. O vigia acolheu, deu pão e café e levou até a Delegacia de Plantão de Limeira. O registro foi feito na madrugada desta sexta.

O caminhão sumiu 

O caminhão, com placa de Bebedouro, não tinha seguro e até agora não apareceu.Nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil investiga.

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