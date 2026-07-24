Um motorista de 28 anos viveu horas de terror nesta quinta-feira (23). Ele foi sequestrado, ameaçado e abandonado no meio de uma mata em Limeira, na região de Piracicaba, após bandidos roubarem o caminhão que dirigia.
LEIA MAIS
- Homem em situação de rua leva pauladas no centro de Piracicaba
- Idoso é achado vivo em mata na região de Piracicaba
O crime começou às 9h na Rodovia Marechal Rondon, em Bauru. O caminhão tinha saído de Lençóis Paulista com 65 caixas de carne. No meio do caminho, três carros cercaram ele: um Mobi cinza, um HB20 branco e um Polo branco.
Um dos criminosos sacou a arma. Outro entrou no caminhão com uma antena na mão e tomou os dois celulares do motorista.
14 horas no porta-malas
Os assaltantes encapuzaram o rapaz com uma touca e jogaram no porta-malas do Mobi.
Durante a viagem os bandidos pararam algumas vezes, para dar água ao motorista.
O carro rodou por horas. Por volta de 23h30, pararam em uma área de mata em Limeira. Eles mandaram o motorista descer, andar no meio do mato e contar até 100 antes de tirar a touca. Com medo de levar um tiro nas costas, ele obedeceu.
Quando conseguiu tirar o capuz, o rapaz saiu caminhando até achar uma empresa. O vigia acolheu, deu pão e café e levou até a Delegacia de Plantão de Limeira. O registro foi feito na madrugada desta sexta.
O caminhão sumiu
O caminhão, com placa de Bebedouro, não tinha seguro e até agora não apareceu.Nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil investiga.