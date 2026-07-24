24 de julho de 2026
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TENSÃO

Homem em situação de rua leva pauladas no centro de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhenyfer Oliveira
Equipes do SAMU socorreram a vítima na área central.
Equipes do SAMU socorreram a vítima na área central.

 Na manhã desta sexta-feira (24) um homem em situação de rua foi espancado em plena luz do dia, no centro de Piracicaba.

A agressão aconteceu na porta de um comércio.

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  De acordo com testemunhas, o homem dormia na calçada, na porta  de uma loja. Quando um outro homem do estabelecimento chegou para abrir e ordenou que deixasse o local. Como ele não se levantou, o indivíduo em fúria pegou um pedaço de madeira e partiu para cima. 

As pancadas foram fortes. Uma mulher que viu tudo de uma loja ao lado ficou desesperada e ligou para o SAMU e a Polícia Militar.

Xingamentos e socorro 

Ainda segundo a testemunha, o homem começou a xingá-la. Disse: "se tem pena, leva ele pra sua casa". Ela respondeu ele precisava de socorro.

O SAMU chegou e atendeu a vítima na rua, que teve fratura exposta em uma das pernaa.Ele foi levado às pressas para a Santa Casa de Piracicaba.

Polícia no caso

A PM e a Guarda Civil Municipal foram acionadas. Vídeos da agressão circularam entre quem passava pelo centro na hora. As circunstâncias vão ser investigadas.

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