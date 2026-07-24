Na manhã desta sexta-feira (24) um homem em situação de rua foi espancado em plena luz do dia, no centro de Piracicaba.

De acordo com testemunhas, o homem dormia na calçada, na porta de uma loja. Quando um outro homem do estabelecimento chegou para abrir e ordenou que deixasse o local. Como ele não se levantou, o indivíduo em fúria pegou um pedaço de madeira e partiu para cima.

As pancadas foram fortes. Uma mulher que viu tudo de uma loja ao lado ficou desesperada e ligou para o SAMU e a Polícia Militar.

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