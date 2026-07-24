Na manhã desta sexta-feira (24) um homem em situação de rua foi espancado em plena luz do dia, no centro de Piracicaba.
A agressão aconteceu na porta de um comércio.
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De acordo com testemunhas, o homem dormia na calçada, na porta de uma loja. Quando um outro homem do estabelecimento chegou para abrir e ordenou que deixasse o local. Como ele não se levantou, o indivíduo em fúria pegou um pedaço de madeira e partiu para cima.
As pancadas foram fortes. Uma mulher que viu tudo de uma loja ao lado ficou desesperada e ligou para o SAMU e a Polícia Militar.
Xingamentos e socorro
Ainda segundo a testemunha, o homem começou a xingá-la. Disse: "se tem pena, leva ele pra sua casa". Ela respondeu ele precisava de socorro.
O SAMU chegou e atendeu a vítima na rua, que teve fratura exposta em uma das pernaa.Ele foi levado às pressas para a Santa Casa de Piracicaba.
Polícia no caso
A PM e a Guarda Civil Municipal foram acionadas. Vídeos da agressão circularam entre quem passava pelo centro na hora. As circunstâncias vão ser investigadas.