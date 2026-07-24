Pela primeira vez, em muitos anos, a Prefeitura de Piracicaba está fazendo investimentos em obras estruturantes, que foram ignoradas pelas últimas gestões. Esse é o tom de um vídeo do prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, que vem circulando nos últimos dias pelo WhatsApp e também nas redes sociais (assista no fim desta matéria). “Encontrei uma Prefeitura analógica, em plena era digital”, diz Helinho.
No vídeo, o prefeito traz um balanço dos primeiros 18 meses da atual administração. Em tom de desabafo e de prestação de contas, Helinho relembra as dificuldades encontradas ao assumir o governo, detalha os principais investimentos realizados e explica como a Prefeitura vem reestruturando áreas consideradas estratégicas, como abastecimento de água, saúde, educação e infraestrutura.
Segundo Helinho, o objetivo do vídeo é prestar contas à população sobre os desafios enfrentados e mostrar que muitas das obras atualmente em execução são resultados de um trabalho de reorganização da máquina pública. “Eu queria ter essa conversa porque você tem o direito de saber quais foram os desafios que encontramos e como estamos trabalhando para resolver cada um deles”, afirma.
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PRATICAMENTE DO ZERO
Durante o vídeo, o prefeito relata que a nova administração encontrou uma estrutura pública bastante deteriorada. Entre os exemplos citados está a situação da Estação de Tratamento de Água Luiz de Queiroz, que estava praticamente paralisada pelo acúmulo de lodo, comprometendo o abastecimento de aproximadamente 120 mil pessoas.
Helinho também cita problemas na infraestrutura elétrica das estações de tratamento, veículos públicos sem condições de uso, obras paralisadas de escolas e unidades de saúde, além de dificuldades administrativas. “O que encontramos foi uma Prefeitura analógica em plena era digital. Telefones que não funcionavam, cabeamento antigo, números cancelados e até o prédio da Prefeitura funcionando há quase 40 anos sem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).”
Segundo o prefeito, o primeiro desafio foi reorganizar a estrutura administrativa para que os serviços públicos voltassem a funcionar de forma adequada. “Na prática, tivemos que começar quase do zero. Estamos reorganizando tudo para fazer Piracicaba forte novamente.”
ÁGUA
Grande parte do balanço é dedicada às ações realizadas no sistema de abastecimento de água. Após a limpeza da ETA Luiz de Queiroz, a Prefeitura iniciou um amplo programa de modernização das estações de tratamento, ampliação da produção de água e construção de novas adutoras.
De acordo com Helinho, as melhorias já aumentaram em cerca de 60 milhões de litros por dia a capacidade de distribuição de água para a cidade.
Outro destaque foi o início da substituição das antigas redes de distribuição pelo Método Não Destrutivo (MND), tecnologia que reduz perdas de água sem necessidade de grandes escavações.
O prefeito também lembrou que, durante muitos anos, Piracicaba deixou de investir em novas adutoras, mesmo com o crescimento da cidade. “Quem mora mais distante do Centro acabava sofrendo mais com a falta de água. Em apenas um ano e meio construímos duas novas adutoras e já iniciamos a terceira, que vai beneficiar os moradores do Unileste, Cecap, Taquaral e bairros vizinhos. São obras que deveriam ter sido feitas há décadas, mas ninguém queria investir em obras que ficam embaixo da terra e não aparecem.”
SAÚDE
Outro ponto destacado pelo prefeito foi a reestruturação da rede municipal de saúde. Segundo Helinho, o programa Saúde nos Bairros está reorganizando o atendimento da Atenção Básica, ampliando as especialidades médicas e aproximando os serviços da população. “O objetivo é levar clínico geral, pediatra, ginecologista, dentista e farmácia para mais perto das pessoas.” O programa começou pela Região Norte, onde novas unidades foram entregues e outras passam por reformas e ampliações.
Ao todo, segundo o prefeito, 16 unidades de saúde em Piracicaba já foram reformadas ou modernizadas, além da retomada de obras que estavam paralisadas.
A Administração também implantou a base descentralizada do Samu na Vila Sônia, ampliando a cobertura da região de Santa Teresinha, e entregou sete novas ambulâncias para reforçar o atendimento de urgência e emergência.
Na área farmacêutica, Helinho explicou que foi necessário reorganizar completamente o sistema de controle de estoque. “Tivemos que refazer todo o sistema de controle das farmácias para melhorar a entrega dos medicamentos. Pode haver uma falta pontual? Pode. Mas agora conseguimos identificar rapidamente o problema e resolver muito mais depressa.”
O prefeito também destacou que estão em construção novas unidades básicas de saúde e que a ampliação da UPA Vila Sônia permitirá a implantação da primeira UPA Pediátrica pública da história de Piracicaba.
EDUCAÇÃO
Na educação, Helinho destacou a entrega de novas escolas nos bairros Jardim Tatuapé e Nova Iguaçu, a reforma e ampliação do Grupão de Artemis e o início da construção da nova escola de Santana, reivindicação histórica da comunidade.
As novas unidades contam com salas climatizadas, quadras cobertas, refeitórios modernos e estruturas preparadas para oferecer melhores condições de ensino.
O prefeito também comentou o atraso na entrega dos uniformes escolares neste ano. Segundo ele, a empresa vencedora da licitação não conseguiu cumprir o contrato, obrigando a Prefeitura a realizar uma nova contratação. “Quero pedir desculpas pelo atraso. Mas também quero agradecer pelos elogios que temos recebido sobre a qualidade dos uniformes. Hoje nossos alunos recebem casaco, tênis e mochila, oferecendo mais dignidade às famílias.”
OBRAS
O prefeito também destacou os investimentos em infraestrutura urbana. Segundo ele, mais de 130 quilômetros de vias receberam novo asfalto desde o início da gestão.
Outro avanço citado foi a antecipação, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, da entrega da duplicação e do novo viaduto de Santa Teresinha e da Balbo, obra aguardada há décadas pela população da região.
Ao final do vídeo, Helinho reconhece que muitos desafios ainda permanecem, mas afirma que a cidade já vive um novo momento de investimentos e reconstrução. “Eu sei que nossa cidade ainda não está como deve ser. Mas encontramos uma estrutura muito antiga e sucateada. Tivemos que reconstruir muita coisa praticamente do zero, e isso exige tempo, planejamento e muito trabalho.”
O prefeito encerra afirmando que seguirá prestando contas à população sobre as ações da administração. “Tenho convicção de que estamos no caminho certo. Cada obra entregue, cada escola retomada, cada unidade de saúde reformada, cada investimento em água, infraestrutura e educação representa um passo importante para construir uma Piracicaba mais forte, mais moderna e preparada para o futuro.”