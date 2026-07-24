Pela primeira vez, em muitos anos, a Prefeitura de Piracicaba está fazendo investimentos em obras estruturantes, que foram ignoradas pelas últimas gestões. Esse é o tom de um vídeo do prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, que vem circulando nos últimos dias pelo WhatsApp e também nas redes sociais (assista no fim desta matéria). “Encontrei uma Prefeitura analógica, em plena era digital”, diz Helinho.

No vídeo, o prefeito traz um balanço dos primeiros 18 meses da atual administração. Em tom de desabafo e de prestação de contas, Helinho relembra as dificuldades encontradas ao assumir o governo, detalha os principais investimentos realizados e explica como a Prefeitura vem reestruturando áreas consideradas estratégicas, como abastecimento de água, saúde, educação e infraestrutura.

Segundo Helinho, o objetivo do vídeo é prestar contas à população sobre os desafios enfrentados e mostrar que muitas das obras atualmente em execução são resultados de um trabalho de reorganização da máquina pública. “Eu queria ter essa conversa porque você tem o direito de saber quais foram os desafios que encontramos e como estamos trabalhando para resolver cada um deles”, afirma.