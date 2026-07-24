Moradores do bairro Santa Rosa procuraram a redação do Jornal de Piracicaba (JP) para relatar as condições da Rua Santa Albertina, onde diversos buracos se formaram ao longo da via. Segundo eles, o problema tem dificultado o trânsito de veículos e causado prejuízos aos motoristas que utilizam o trecho diariamente.
De acordo com os relatos, os condutores precisam reduzir a velocidade ou desviar dos buracos para conseguir trafegar pela rua. Os moradores afirmam que, em alguns casos, os danos atingem pneus, rodas e componentes da suspensão dos veículos.
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Ainda segundo os moradores, a situação já foi comunicada à Prefeitura de Piracicaba por meio do serviço de atendimento 156. Eles informam que registraram solicitações para que o problema seja solucionado, mas, até o momento, não receberam retorno nem foram informados sobre uma previsão para a realização dos reparos.
Os moradores também relatam que a via é utilizada diariamente por veículos de passeio, motocicletas e prestadores de serviços, o que aumenta a preocupação com as condições do pavimento. Eles afirmam que, durante o período noturno ou em dias de chuva, a identificação dos buracos se torna mais difícil, aumentando o risco de danos aos veículos.
Diante da situação, os moradores solicitam que a Prefeitura realize a manutenção da Rua Santa Albertina para recuperar o pavimento e garantir melhores condições de circulação para motoristas e demais usuários da via.
O que diz a Prefeitura
A reportagem do Jornal de Piracicaba entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "- A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que um fiscal irá ao local verificar e, se for de competência da Pasta, será incluído na programação. Caso contrário, notificará o setor responsável".