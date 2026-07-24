Moradores do bairro Santa Rosa procuraram a redação do Jornal de Piracicaba (JP) para relatar as condições da Rua Santa Albertina, onde diversos buracos se formaram ao longo da via. Segundo eles, o problema tem dificultado o trânsito de veículos e causado prejuízos aos motoristas que utilizam o trecho diariamente.

De acordo com os relatos, os condutores precisam reduzir a velocidade ou desviar dos buracos para conseguir trafegar pela rua. Os moradores afirmam que, em alguns casos, os danos atingem pneus, rodas e componentes da suspensão dos veículos.

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