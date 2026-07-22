SR. ANTONIO PINTO Faleceu ontem, na cidade de Itu/SP, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Benedito Pinto e da Sra. Sebastiana Maciel de Oliveira, era casado com a Sra. Elizabeth Garcia Pinto; deixa os filhos: Maria Antonia; Eliete Pinto; Vivanilde Pinto e Eliana Pinto. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Itu/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. AURELUCE MARTA ROMANO Faleceu dia 21/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 76 anos de idade e era filha do Sr. Antonio da Rocha Bahia e da Sra. Diomira Venina Rocha, falecidos. Deixa o filho: Makson Leandro Romano casado com Silvana Aparecida Mello Gressoni. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/07/2026 às 17h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. BERNABELA GOMES FERRARI Faleceu ontem, na cidade de Santa Maria da Serra/SP, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Manoel Gomes e da Sra. Ana Anhão Gomes, era casada com o Sr. Maximiliano Edson Ferrari, deixa os filhos: Fabio Ferrari, casado com a Sra. Bruna Sanches Ferrari; Fabricio Ferrari casado com a Sra. Arianne Voltarelli Ferrari. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal de Santa Maria da Serra/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.