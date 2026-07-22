SR. ANTONIO PINTO Faleceu ontem, na cidade de Itu/SP, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Benedito Pinto e da Sra. Sebastiana Maciel de Oliveira, era casado com a Sra. Elizabeth Garcia Pinto; deixa os filhos: Maria Antonia; Eliete Pinto; Vivanilde Pinto e Eliana Pinto. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Itu/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. AURELUCE MARTA ROMANO Faleceu dia 21/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 76 anos de idade e era filha do Sr. Antonio da Rocha Bahia e da Sra. Diomira Venina Rocha, falecidos. Deixa o filho: Makson Leandro Romano casado com Silvana Aparecida Mello Gressoni. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/07/2026 às 17h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. BERNABELA GOMES FERRARI Faleceu ontem, na cidade de Santa Maria da Serra/SP, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Manoel Gomes e da Sra. Ana Anhão Gomes, era casada com o Sr. Maximiliano Edson Ferrari, deixa os filhos: Fabio Ferrari, casado com a Sra. Bruna Sanches Ferrari; Fabricio Ferrari casado com a Sra. Arianne Voltarelli Ferrari. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal de Santa Maria da Serra/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
DR. EDSON JOSÉ MENEGHETTI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Deolindo Meneghetti e da Sra. Ivone Calixtrato Meneghetti, era casado com a Sra. Maria Matilde Gutierre Meneghetti; deixa os filhos: Edmir Celso Meneghetti; Cláudia de Cássia Meneghetti e Fábio Luiz Meneghetti, casado com a Sra. Claudia Amaral Tavares. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 8h30 às 16h na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ MANOEL DAS NEVES Faleceu dia 20/07/2026, na cidade de Praia Grande/SP, contava 76 anos, filho dos finados Sr. José Manoel das Neves e da Sra. Amara Maria das Neves, era viúvo da Sra. Edileusa Maria da Silva Neves. Deixa filhos, genros, noras, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ PEDRO DA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. João Pedro da Silva e da Sra. Maria Jose Bezerra, era casado com a Sra. Maria de Lourdes Honorio Silva; deixa os filhos: Ana; Rogerio; Ana Carolina e Jose. Deixa genros, nora, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ SANVIDO BERNARDINO Faleceu dia 22/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 84 anos de idade e era viúvo da Sra. Dalva Pompermaier Bernardino. Era filho do Sr. Mario Bernardino e da Sra. Rosina Sturion, falecidos. Deixa os filhos: Luis Fernando Bernardino, falecido e Lucimara Bernardino Pizzol casada com Francisco Carlos Pizzol. Deixa as netas: Bruna Pizzol e Gabriela Pizzol, irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA APARECIDA DE FREITAS OLIVEIRA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 66 anos, filha dos finados Sr. Jose Benedito de Freitas e da Sra. Elvira Ribeiro de Freitas, era viúva do Sr. Jose Benedito de Oliveira; deixa os filhos: Joselaine Aparecida de Oliveira Moraes, casada com o Sr. Ricardo Moraes Pereira; Jullierme Tiago de Oliveira, casado com a Sra. Kelly Gianny da Cunha Souza Oliveira e Jose Benedito de Oliveira Junior, casado com a Sra. Fernanda Cristina Gimenez Machado de Oliveira. Deixa netos, bisnetas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA DO CARMO DA SILVA OLIVEIRA Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 98 anos, filha dos finados Sr. Evaristo Marques da Silva e da Sra. Belarmina Francisca da Conceição, era viúva do Sr. Lino Bueno de Oliveira. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório Memorial São Pedro, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIANA DONE SCALISE Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Mario Dona e da Sra. Rosa de Angele, era viúva do Sr. Nicola Scalise Neto; deixa os filhos: Nicola Scalise Junior, casado com a Sra. Silvana Bragion Scalise; Renato Scalise, casado com a Sra. Cristiane Scalise e Carlos Roberto Scalise, viúvo da Sra. Daniele Forner Scalise. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. WALKIR VINICIUS FAGIANI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 40 anos, filho do Sr. Valquir Antonio Fagiani e da Sra. Oliseti Neves Fagiani; deixa o filho: Nicolas Bellini Fagiani. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.