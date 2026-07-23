O desespero de uma família acabou na noite desta quinta-feira (23). Um idoso que estava desaparecido há dias foi encontrado com vida em uma estrada rural de Rio das Pedras,na região de Piracicaba.
Ele estava caído no chão, muito fraco e com sinais de hipotermia.
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Tudo começou quando um morador caminhava em uma estrada rural. Ele avistou o homem caído e achou que estava morto.
Como não tinha sinal de celular no local, o cara voltou correndo para a área urbana e ligou no 190, guiando a Polícia Militr até o ponto.
Quando os PMs chegaram, viram que o idoso ainda respirava. Estava debilitado, com frio e sem força pra se levantar.
Resgate difícil
O acesso era difícil para a ambulância e os próprios policiais colocaram a vítima na viatura, realizando o socorro. O idoso foi levado ao Hospital Municipal de Rio das Pedras, onde recebeu atendimento e permaneceu internado, acompanhado da família.
Segundo a família, o idoso tinha saído de casa na terça-feira (22) para fazer atividade física e não voltou mais. Desde então parentes e amigos estavam pr
ocurando.