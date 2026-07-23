Ele estava caído no chão, muito fraco e com sinais de hipotermia.

O desespero de uma família acabou na noite desta quinta-feira (23). Um idoso que estava desaparecido há dias foi encontrado com vida em uma estrada rural de Rio das Pedras,na região de Piracicaba.

Tudo começou quando um morador caminhava em uma estrada rural. Ele avistou o homem caído e achou que estava morto.

Como não tinha sinal de celular no local, o cara voltou correndo para a área urbana e ligou no 190, guiando a Polícia Militr até o ponto.

Quando os PMs chegaram, viram que o idoso ainda respirava. Estava debilitado, com frio e sem força pra se levantar.