Um forte estrondo assustou funcionários e mobilizou equipes de emergência na tarde desta quinta-feira (23), em São Pedro, na região de Piracicaba. Um caminhão carregado com emulsificante de asfalto explodiu enquanto passava por manutenção em uma empresa prestadora de serviços à concessionária EIXO, às margens da Rodovia SP-304, no km 198.

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O motorista trabalhava no veículo quando, por motivos que ainda serão investigados, ocorreu a explosão. Com a força do impacto, ele sofreu ferimentos no rosto e foi socorrido às pressas para a Santa Casa de São Pedro.