23 de julho de 2026
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ESTOURO

Caminhão explode e fere motorista na região de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano
A explosão do caminhão aconteceu durante a manutenção.
A explosão do caminhão aconteceu durante a manutenção.

  Um forte estrondo assustou funcionários e mobilizou equipes de emergência na tarde desta quinta-feira (23), em São Pedro, na região de Piracicaba. Um caminhão carregado com emulsificante de asfalto explodiu enquanto passava por manutenção em uma empresa prestadora de serviços à concessionária EIXO, às margens da Rodovia SP-304, no km 198.

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O motorista trabalhava no veículo quando, por motivos que ainda serão investigados, ocorreu a explosão. Com a força do impacto, ele sofreu ferimentos no rosto e foi socorrido às pressas para a Santa Casa de São Pedro.

Equipes do Corpo de Bombeiros agiram rapidamente para controlar a ocorrência e eliminar qualquer risco no local. A Defesa Civil também acompanha o caso.

Apesar do susto e da violência da explosão, as primeiras informações indicam que o motorista está em estado estável e não corre risco de morte.

Agora, as autoridades vão investigar o que provocou a explosão que transformou a tarde de trabalho em momentos de tensão.

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