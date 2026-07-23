Um acidente impressionante mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na madrugada desta quinta-feira (23), por volta das 4h20, no cruzamento das avenidas Carlos Martins Sodero e Alberto Vollet Sachs. Um Volkswagen Nivus branco capotou diversas vezes após o motorista perder o controle da direção ao tentar acessar a rotatória.
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Segundo as informações apuradas no local, o veículo descia a Avenida Carlos Martins Sodero em alta velocidade quando o condutor perdeu o controle. Com a violência do impacto, o automóvel capotou repetidamente, deixando um rastro de destruição pela pista. A força da colisão foi tão intensa que uma das rodas se desprendeu completamente do eixo e foi arremessada por vários metros, parando à frente do local do acidente.
Apesar da cena de grande impacto e dos severos danos ao veículo, o motorista, um homem de aproximadamente 25 anos, conseguiu sair consciente do carro. Ele foi atendido pelas equipes de resgate, apresentava apenas escoriações leves e optou por não ser encaminhado ao hospital.
A ocorrência mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros: uma Unidade de Resgate (UR), responsável pela avaliação da vítima, e um Auto Bomba (AB), utilizado para garantir a segurança da área, sinalizar o trânsito e eliminar riscos na via.
Além da destruição do veículo, o capotamento provocou o vazamento de grande quantidade de óleo sobre o asfalto e espalhou destroços pela pista, aumentando o risco de novos acidentes. Os bombeiros realizaram um intenso trabalho de limpeza, utilizando serragem para conter o óleo e restabelecer as condições de segurança da via.
As equipes permaneceram no local até a chegada da Polícia Militar, que assumiu a ocorrência, realizou os procedimentos de praxe e coordenou a liberação total do trânsito.