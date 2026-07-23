Um acidente impressionante mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na madrugada desta quinta-feira (23), por volta das 4h20, no cruzamento das avenidas Carlos Martins Sodero e Alberto Vollet Sachs. Um Volkswagen Nivus branco capotou diversas vezes após o motorista perder o controle da direção ao tentar acessar a rotatória.

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Segundo as informações apuradas no local, o veículo descia a Avenida Carlos Martins Sodero em alta velocidade quando o condutor perdeu o controle. Com a violência do impacto, o automóvel capotou repetidamente, deixando um rastro de destruição pela pista. A força da colisão foi tão intensa que uma das rodas se desprendeu completamente do eixo e foi arremessada por vários metros, parando à frente do local do acidente.