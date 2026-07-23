Quem sempre quis aprender música, mas nunca teve a oportunidade, ainda pode participar do projeto "Sou Musical", da Corporação Musical União Operária, em Piracicaba. A iniciativa segue com vagas abertas para novos alunos a partir dos 12 anos e oferece aulas gratuitas de teoria e prática musical, sem exigir conhecimento prévio ou instrumento próprio.
As inscrições são feitas exclusivamente pelo WhatsApp, pelo telefone (19) 99812-7045, que também atende interessados em busca de mais informações. Como as vagas são limitadas, a orientação é garantir a inscrição o quanto antes.
O projeto foi criado para atender tanto jovens quanto adultos que desejam dar os primeiros passos no universo da música. Durante as aulas, os participantes desenvolvem habilidades como percepção musical, leitura de partituras, ritmo e prática em grupo, por meio de uma metodologia acessível e gradual. Além do aprendizado musical, a proposta incentiva disciplina, concentração e integração entre os alunos.
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União centenária mantém tradição na formação de músicos
A iniciativa integra o planejamento da Corporação Musical União Operária para 2026 e reforça o compromisso da instituição em democratizar o acesso ao ensino musical, ao mesmo tempo em que preserva a tradição das bandas que fazem parte da história de Piracicaba.
Fundada em 1906, a União Operária é reconhecida como um dos principais patrimônios culturais da cidade. Além das apresentações públicas, a corporação mantém programas gratuitos de formação musical que já contribuíram para a formação de diversos músicos profissionais. Atualmente, a instituição atende mais de 100 alunos e reúne cerca de 50 músicos em atividade.
O projeto é coordenado pelo maestro Jonatas Dionísio, formado pelo Conservatório Musical de Tatuí. À frente do trabalho pedagógico da corporação desde 2013, ele conduz as atividades com foco na inclusão, na educação e na valorização da cultura piracicabana por meio da música.