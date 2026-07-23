Quem sempre quis aprender música, mas nunca teve a oportunidade, ainda pode participar do projeto "Sou Musical", da Corporação Musical União Operária, em Piracicaba. A iniciativa segue com vagas abertas para novos alunos a partir dos 12 anos e oferece aulas gratuitas de teoria e prática musical, sem exigir conhecimento prévio ou instrumento próprio.

As inscrições são feitas exclusivamente pelo WhatsApp, pelo telefone (19) 99812-7045, que também atende interessados em busca de mais informações. Como as vagas são limitadas, a orientação é garantir a inscrição o quanto antes.

O projeto foi criado para atender tanto jovens quanto adultos que desejam dar os primeiros passos no universo da música. Durante as aulas, os participantes desenvolvem habilidades como percepção musical, leitura de partituras, ritmo e prática em grupo, por meio de uma metodologia acessível e gradual. Além do aprendizado musical, a proposta incentiva disciplina, concentração e integração entre os alunos.