O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com destaque para a estreia de Águas Mortais, suspense que coloca um grupo de passageiros diante de uma luta pela sobrevivência após um pouso de emergência em águas infestadas de tubarões.
Além da novidade, o cinema segue com opções para diferentes públicos. Entre os destaques em cartaz estão A Odisseia, dirigida por Christopher Nolan, o live-action de Moana, a comédia Os Emergentes e a animação Minions & Monstros, além de outros títulos da programação. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Cine Araújo Piracicaba ou pelo site oficial da rede.
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ESTREIAS
Águas Mortais: Um grupo eclético de passageiros internacionais num voo de Los Angeles para Xangai é forçado a fazer um pouso de emergência em águas infestadas de tubarões. O grupo aterrorizado é forçado a trabalhar em conjunto e superar suas diferenças se quiserem escapar do avião que está afundando e do frenesi dos tubarões atraídos para os destroços.
Marsupilami - Confusão A Bordo: Um homem é encarregado de entregar um pacote misterioso da América do Sul, apenas para descobrir que ele está carregando um bebê Marsupilami.
SEGUEM EM CARTAZ
A Odisseia: Uma das histórias mais antigas da literatura ocidental ganha uma adaptação cinematográfica pelas mãos do cineasta Christopher Nolan. A Odisseia é um poema épico atribuído a Homero que acompanha as aventuras do herói grego Odisseu em sua volta para casa após a Guerra de Troia. O guerreiro enfrenta criaturas míticas e deuses em sua jornada épica de retorno onde sua esposa Penélope o aguarda. O rei de Ítaca descreve sua trajetória esbarrando com seres como o Ciclope Polifemo, as sereias e a feiticeira/deusa Circe.
Moana: Na versão em live-action, Moana embarca em uma missão para salvar seu povo e, durante a viagem, reencontra o poderoso semideus Maui. Juntos, eles enfrentam desafios pelo oceano enquanto a jovem descobre sua força e seu destino como grande navegadora.
A Morte do Demônio – Em Chamas: Após perder o marido, uma mulher procura conforto na casa isolada dos sogros. O luto, porém, dá lugar ao terror quando os moradores começam a ser transformados em Deadites, revelando que antigos votos continuam valendo mesmo depois da morte.
Os Emergentes: Uma reviravolta financeira obriga um casal da alta sociedade a abandonar a vida de luxo e trabalhar para seus antigos empregados. A mudança de papéis rende situações inusitadas e muito humor.
Minions & Monstros: James, o mais criativo entre os minions, sonha em produzir filmes. Ao tentar realizar esse objetivo, acaba libertando criaturas monstruosas que ameaçam o mundo, levando toda a turma a viver uma aventura cheia de ação e diversão.
Também permanecem em cartaz no Cine Araújo Piracicaba os filmes: Authentic Games no Império Desconectado; Supergirl; Toy Story 5; Trago Seu Amor e Backrooms – Um Não-Lugar.
Cine Teatro São Pedro também divulga programação
O Cine Teatro Shopping São Pedro apresenta sua programação de 23 a 29 de julho com filmes para diferentes públicos. Em cartaz estão Minions (14h30 – 2D dublado, aos sábados e domingos), Toy Story 5 (16h30 – 3D dublado, quinta e domingo; 2D dublado, sexta, sábado, segunda, terça e quarta), Moana (18h30 – 3D dublado, quinta e domingo; 2D dublado, sexta, sábado, segunda, terça e quarta) e A Odisseia (20h30 – 2D dublado, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e quarta; 2D legendado, terça-feira).
Os ingressos custam R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira) para sessões em 2D e 3D. De segunda a quinta-feira, o cinema oferece promoção com preço único de meio ingresso para sessões em 2D ou 3D (exceto feriados). A programação pode sofrer alterações. O Cine Teatro Shopping São Pedro fica na Avenida dos Imigrantes, 255. Mais informações pelo WhatsApp (19) 3481-5767.