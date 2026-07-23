O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com destaque para a estreia de Águas Mortais, suspense que coloca um grupo de passageiros diante de uma luta pela sobrevivência após um pouso de emergência em águas infestadas de tubarões.

Além da novidade, o cinema segue com opções para diferentes públicos. Entre os destaques em cartaz estão A Odisseia, dirigida por Christopher Nolan, o live-action de Moana, a comédia Os Emergentes e a animação Minions & Monstros, além de outros títulos da programação. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Cine Araújo Piracicaba ou pelo site oficial da rede.

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