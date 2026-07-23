Na noite desta quinta-feira (23), Piracicaba presta uma homenagem ao maestro e compositor Ernst Mahle, um dos principais responsáveis pela consolidação da cidade como referência na educação musical. A programação especial acontece a partir das 19h30, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, com entrada gratuita e solidária, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível.

Ainda há ingressos disponíveis para o público. As reservas podem ser feitas pelo site da Mega Bilheteria e, caso ainda existam lugares, também será possível retirar entradas na bilheteria do Teatro Municipal 1 hora antes do início da programação. A doação de 1 quilo de alimento não perecível é obrigatória para participar. Organizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento celebra a trajetória de Ernst Mahle, compositor e educador musical que dedicou grande parte de sua vida à formação de músicos e ao fortalecimento da cultura no município.

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