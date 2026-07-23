Na noite desta quinta-feira (23), Piracicaba presta uma homenagem ao maestro e compositor Ernst Mahle, um dos principais responsáveis pela consolidação da cidade como referência na educação musical. A programação especial acontece a partir das 19h30, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, com entrada gratuita e solidária, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível.
Ainda há ingressos disponíveis para o público. As reservas podem ser feitas pelo site da Mega Bilheteria e, caso ainda existam lugares, também será possível retirar entradas na bilheteria do Teatro Municipal 1 hora antes do início da programação. A doação de 1 quilo de alimento não perecível é obrigatória para participar. Organizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento celebra a trajetória de Ernst Mahle, compositor e educador musical que dedicou grande parte de sua vida à formação de músicos e ao fortalecimento da cultura no município.
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A programação começa com a exibição do documentário Um Futuro a Quatro Mãos, que apresenta a história e a contribuição do maestro para a música brasileira. Em seguida, a Camerata da Orquestra Sinfônica de Piracicaba sobe ao palco sob a regência do maestro Knut Andreas. A noite também contará com o descerramento de uma placa comemorativa no hall do teatro, em reconhecimento ao legado deixado por Mahle.
Nascido na Alemanha e naturalizado brasileiro, Ernst Mahle construiu em Piracicaba uma carreira marcada pela formação de gerações de instrumentistas, regentes e compositores. Além da atuação como professor, escreveu centenas de obras para diferentes formações musicais, muitas delas apresentadas em concertos no Brasil e no exterior.
Ao promover a homenagem, a Prefeitura reforça a importância do maestro para a identidade cultural da cidade e preserva a memória de um dos nomes mais relevantes da música erudita brasileira, cuja influência permanece presente em instituições culturais e na formação de novos talentos.