Uma paciente de 76 anos morreu após ser submetida, por engano, a um procedimento cirúrgico que havia sido indicado para outra pessoa no Hospital Beneficência Portuguesa, em Campinas (SP). O caso aconteceu no dia 8 de junho e envolve a paciente Jandira Marina Dias Braga, que estava internada para tratar uma obstrução intestinal provocada pela recidiva de um câncer de cólon.
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Segundo familiares, Jandira aguardava a definição da equipe médica sobre os próximos passos do tratamento quando foi encaminhada ao centro cirúrgico. Durante a internação, ela acabou passando por uma gastrostomia endoscópica, procedimento que não era destinado a ela.
A troca de pacientes só foi percebida após o término do procedimento, durante uma passagem de plantão entre as equipes do hospital. A família foi informada sobre o ocorrido e o caso passou a ser apurado pela instituição.
Em nota, o Hospital Beneficência Portuguesa reconheceu o erro, informou que abriu uma sindicância interna para investigar as circunstâncias do atendimento e afirmou que tomou medidas administrativas em relação aos profissionais envolvidos.
A morte de Jandira gerou preocupação entre familiares, que pedem esclarecimentos sobre como a falha aconteceu e quais medidas serão adotadas para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer.