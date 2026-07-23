23 de julho de 2026
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TROCA DE PACIENTE

Caso de erro hospitalar termina com morte de idosa, em Campinas

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Hospital informou que abriu uma investigação interna para esclarecer o ocorrido envolvendo a paciente de 76 anos.
Hospital informou que abriu uma investigação interna para esclarecer o ocorrido envolvendo a paciente de 76 anos.

Uma paciente de 76 anos morreu após ser submetida, por engano, a um procedimento cirúrgico que havia sido indicado para outra pessoa no Hospital Beneficência Portuguesa, em Campinas (SP). O caso aconteceu no dia 8 de junho e envolve a paciente Jandira Marina Dias Braga, que estava internada para tratar uma obstrução intestinal provocada pela recidiva de um câncer de cólon.

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Segundo familiares, Jandira aguardava a definição da equipe médica sobre os próximos passos do tratamento quando foi encaminhada ao centro cirúrgico. Durante a internação, ela acabou passando por uma gastrostomia endoscópica, procedimento que não era destinado a ela.

A troca de pacientes só foi percebida após o término do procedimento, durante uma passagem de plantão entre as equipes do hospital. A família foi informada sobre o ocorrido e o caso passou a ser apurado pela instituição.

Em nota, o Hospital Beneficência Portuguesa reconheceu o erro, informou que abriu uma sindicância interna para investigar as circunstâncias do atendimento e afirmou que tomou medidas administrativas em relação aos profissionais envolvidos.

A morte de Jandira gerou preocupação entre familiares, que pedem esclarecimentos sobre como a falha aconteceu e quais medidas serão adotadas para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer.

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